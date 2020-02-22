ВОЗ обеспокоена числом заболевших коронавирусом без четкой эпидсвязи

"Хотя общее число случаев COVID-19 за пределами Китая остается сравнительно небольшим, мы обеспокоены числом случаев заболевания, не имеющих четкой эпидемиологической связи, например, у людей, не ездивших в Китай и не имевших контактов с пациентами с подтвержденными случаями", - приводятся слова главы ВОЗ в Twitter организации.

Всего, как сказал Гебрейесус, на данный момент за пределами Китая зафиксировано "1200 случаев корона вируса в 26 странах, восемь человек погибли", на африканском континенте подтвержден один случай заболевания. По оценкам ВОЗ, у более 80% пациентов с коронавирусом заболевание проходит в легкой форме, и они поправятся.

Глава ВОЗ подчеркнул, что наибольшую обеспокоенность в организации по-прежнему вызывает возможное распространение коронавируса в странах со слабой системой здравоохранения. Чтобы обеспечить готовность африканских стран к возможной эпидемии на континенте, ВОЗ начинал двух специальных представителей по коронавирусу. Кроме того, организация опубликовала специальный план по готовности и реагированию на распространение заболевания, где призвала международное сообщество направить на поддержку стран, "особенно наиболее уязвимых", 675 миллионов долларов.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, 20 тысяч 659 человек излечились и выписаны из больниц.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.