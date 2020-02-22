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ВОЗ обеспокоена числом заболевших коронавирусом без четкой эпидсвязи
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РИА Новости

ВОЗ обеспокоена числом заболевших коронавирусом без четкой эпидсвязи

12:53 22.02.2020
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© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationЗнак коронавируса
Знак коронавируса
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
Знак коронавируса
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация обеспокоена числом случаев коронавируса "без четкой эпидемиологической связи", которые были зарегистрированы за границами Китая.

"Хотя общее число случаев COVID-19 за пределами Китая остается сравнительно небольшим, мы обеспокоены числом случаев заболевания, не имеющих четкой эпидемиологической связи, например, у людей, не ездивших в Китай и не имевших контактов с пациентами с подтвержденными случаями", - приводятся слова главы ВОЗ в Twitter организации.

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Всего, как сказал Гебрейесус, на данный момент за пределами Китая зафиксировано "1200 случаев корона вируса в 26 странах, восемь человек погибли", на африканском континенте подтвержден один случай заболевания. По оценкам ВОЗ, у более 80% пациентов с коронавирусом заболевание проходит в легкой форме, и они поправятся.
Глава ВОЗ подчеркнул, что наибольшую обеспокоенность в организации по-прежнему вызывает возможное распространение коронавируса в странах со слабой системой здравоохранения. Чтобы обеспечить готовность африканских стран к возможной эпидемии на континенте, ВОЗ начинал двух специальных представителей по коронавирусу. Кроме того, организация опубликовала специальный план по готовности и реагированию на распространение заболевания, где призвала международное сообщество направить на поддержку стран, "особенно наиболее уязвимых", 675 миллионов долларов.
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