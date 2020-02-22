СМИ: в Италии зафиксировали второй случай смерти от коронавируса

РИМ, 22 фев - РИА Новости, Сергей Старцев. Второй случай гибели человека в результате заражения Второй случай гибели человека в результате заражения коронавирусом COVID-19 был зафиксирован в субботу в Италии , общее число заболевших выросло до 29 человек, сообщили местные СМИ.

Речь идет об итальянке, проживавшей в северной области Ломбардия. Судя по всему, женщина стала второй жертвой в очаге заражения коронавирусом, который накануне был выявлен в районе североитальянского города Кодоньо.

В пятницу в городе Падуя (область Венето) после заражения коронавирусом в больнице скончался 78-летний мужчина. Одновременно с ним с высокой температурой был госпитализирован 67-летний итальянец. Еще один человек, зараженный коронавирусом, находится в одном из лечебных учреждений Венето в тяжелом состоянии.

По данным, поступающим из медицинских учреждений Италии, всего в настоящее время коронавирусом заражены 29 человек: 27 случаев выявлены в Ломбардии, еще два в Венето.

В пятницу власти Ломбардии сообщили, что в Кодоньо был госпитализирован мужчина, тест которого на новый тип вируса дал положительный результат. Позднее стало известно, что в начале февраля он ужинал с другом, только что вернувшимся из поездки в Китай. Однако тест на коронавирус, сделанный человеку, побывавшему в КНР, дал отрицательный результат.

Все граждане, контактировавшие с заразившимся коронавирусом мужчиной, были оперативно помещены под карантин. Всего сейчас в зоне Кодоньо изолированы около 250 человек. В связи со вспышкой заболевания жителей этого города и девяти соседних населенных пунктов попросили без необходимости не покидать свои жилища. В этом районе сейчас запрещены любые массовые и спортивные мероприятия, серьезно ограничена коммерческая деятельность.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил в этой связи, что временное прекращение работы коснется местных компаний, чтобы "избежать прямого контакта между людьми", а также детских учреждений, включая школы и детские сады.

В конце января у двух пожилых китайских туристов, находившихся в Италии, было выявлено заражение коронавирусом и их немедленно поместили в Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме. Граждане КНР до сих пор находятся в отделении интенсивной терапии, им проводится лечение новейшими противовирусными препаратами. В последнее время врачи наблюдают определенное улучшение их состояния.

О первом случае заражения итальянца коронавирусом Высший институт здравоохранения Италии (Iss) сообщил 7 февраля. Положительный результат дал тест, сделанный одному из граждан, доставленных в Рим из китайского города Уханя 3 февраля. Мужчина также находится в институте Lazzaro Spallanzani. После проведенного лечения его последний тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Кроме того, во вторник служба гражданской обороны Италии сообщила, что среди итальянских туристов, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess в японском порту Йокогама, также выявлен один случай заражения коронавирусом. В субботу утром 19 итальянцев на военном самолете были доставлены из Йокогамы в Рим. Все они будут находиться в столичном военном городке Чеккиньола, где введен карантин.