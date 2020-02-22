Пензенские власти расследуют конфликт с ГИБДД с участием вице-премьера

Ранее СМИ сообщили, что инспектор ГИБДД составил в отношении женщины-водителя протокол об отстранении от управления автомобилем из-за наличия признаков алкогольного опьянения, после чего предложил ей пройти освидетельствование на алкотестере, но та молча вышла из автопатруля. В это время похожий на Беспалова человек на повышенных тонах потребовал от сотрудника ГИБДД представиться и попытался встать между ним и водителем. Инспектор ДПС попросил мужчину отступить и предупредил, что может задержать его.