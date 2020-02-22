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Пензенские власти расследуют конфликт с ГИБДД с участием вице-премьера
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РИА Новости

Пензенские власти расследуют конфликт с ГИБДД с участием вице-премьера

12:41 22.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД
Сотрудник ДПС ГИБДД
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Сотрудник ДПС ГИБДД. Архивное фото
САРАТОВ, 22 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Правительство Пензенской области начало расследование после появления информации о том, что человек, похожий на зампреда правительства Валерия Беспалова, устроил конфликт с сотрудниками ГИБДД, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Ранее СМИ сообщили, что инспектор ГИБДД составил в отношении женщины-водителя протокол об отстранении от управления автомобилем из-за наличия признаков алкогольного опьянения, после чего предложил ей пройти освидетельствование на алкотестере, но та молча вышла из автопатруля. В это время похожий на Беспалова человек на повышенных тонах потребовал от сотрудника ГИБДД представиться и попытался встать между ним и водителем. Инспектор ДПС попросил мужчину отступить и предупредил, что может задержать его.
Государственная инспекция безопасности дорожного движения
27 августа 2019, 17:50
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"В настоящее время об этом инциденте доложено губернатору. Назначено служебное расследование, по итогам которого будет принято решение", - сказала собеседница агентства.
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ГИБДД МВД РФПензенская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Опять Пенза отличилась. Гнать чиновников, начиная с губернатора, как в Чувашии, и полную чистку.
22 февраля, 13:29
Александр Невский
2020200
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