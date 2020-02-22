Пензенские власти расследуют конфликт с ГИБДД с участием вице-премьера

САРАТОВ, 22 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Правительство Пензенской области начало расследование после появления информации о том, что человек, похожий на зампреда правительства Валерия Беспалова, устроил конфликт с сотрудниками ГИБДД, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Ранее СМИ сообщили, что инспектор ГИБДД составил в отношении женщины-водителя протокол об отстранении от управления автомобилем из-за наличия признаков алкогольного опьянения, после чего предложил ей пройти освидетельствование на алкотестере, но та молча вышла из автопатруля. В это время похожий на Беспалова человек на повышенных тонах потребовал от сотрудника ГИБДД представиться и попытался встать между ним и водителем. Инспектор ДПС попросил мужчину отступить и предупредил, что может задержать его.
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"В настоящее время об этом инциденте доложено губернатору. Назначено служебное расследование, по итогам которого будет принято решение", - сказала собеседница агентства.