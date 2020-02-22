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https://ria.ru/20200222/1565093824.html
Яркие краски бразильского карнавала
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РИА Новости

Яркие краски бразильского карнавала

14:43 22.02.2020 (обновлено: 19:46 22.02.2020)
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В Бразилии начался всемирно известный карнавал. Участники самого яркого народного праздника страны — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Amanda Perobelli

Фестиваль проходит за 40 дней до Пасхи.

Участница карнавала в Сан-Паулу, Бразилия
1 из 16

Фестиваль проходит за 40 дней до Пасхи.

© REUTERS / Amanda Perobelli
© AFP 2020 / Nelson Almeida

В течение поста римо-католики должны воздержаться от всех удовольствий, в частности от потребления мяса.

Участница карнавала в Сан-Паулу, Бразилия
2 из 16

В течение поста римо-католики должны воздержаться от всех удовольствий, в частности от потребления мяса.

© AFP 2020 / Nelson Almeida
© AFP 2020 / Nelson Almeida

Слово "карнавал" происходит от португальского Carne Vale, что означает "мясо, прощай".

Участники карнавала в Сан-Паулу, Бразилия
3 из 16

Слово "карнавал" происходит от португальского Carne Vale, что означает "мясо, прощай".

© AFP 2020 / Nelson Almeida
© REUTERS / Amanda Perobelli

Традиция шумных праздников накануне Великого поста пришла в Бразилию вместе с португальскими завоевателями. Сначала это была Масленица, а позже она трансформировалась в карнавал с масками и костюмами.

Участница карнавала в Сан-Паулу, Бразилия
4 из 16

Традиция шумных праздников накануне Великого поста пришла в Бразилию вместе с португальскими завоевателями. Сначала это была Масленица, а позже она трансформировалась в карнавал с масками и костюмами.

© REUTERS / Amanda Perobelli
© AFP 2020 / Nelson Almeida

В этом году торжества длятся с 22 по 25 февраля.

Участники карнавала в Сан-Паулу, Бразилия
5 из 16

В этом году торжества длятся с 22 по 25 февраля.

© AFP 2020 / Nelson Almeida
© AFP 2020 / Nelson Almeida

Карнавал — это удивительные представления, красочное танцевальное шествие и уличные гулянья.

Участница карнавала в Сан-Паулу, Бразилия
6 из 16

Карнавал — это удивительные представления, красочное танцевальное шествие и уличные гулянья.

© AFP 2020 / Nelson Almeida
© AFP 2020 / Nelson Almeida

Главное праздничное событие — парад самбы, в котором соревнуются представители лучших танцевальных школ.

Участники карнавала в Сан-Паулу, Бразилия
7 из 16

Главное праздничное событие — парад самбы, в котором соревнуются представители лучших танцевальных школ.

© AFP 2020 / Nelson Almeida
© AP Photo / Andre Penner

Танцевальную процессию возглавляет королева школы.

Участница карнавала в Сан-Паулу, Бразилия
8 из 16

Танцевальную процессию возглавляет королева школы.

© AP Photo / Andre Penner
© AP Photo / Andre Penner

Каждая школа демонстрирует шоу под музыку и оглушительный стук барабанов.

Участники карнавала в Сан-Паулу, Бразилия
9 из 16

Каждая школа демонстрирует шоу под музыку и оглушительный стук барабанов.

© AP Photo / Andre Penner
© AFP 2020 / Nelson Almeida

Неотъемлемой частью спектакля становятся потрясающие декорации.

Участница карнавала в Сан-Паулу, Бразилия
10 из 16

Неотъемлемой частью спектакля становятся потрясающие декорации.

© AFP 2020 / Nelson Almeida
© AFP 2020 / Nelson Almeida

Лучшие дизайнеры в Бразилии работают над созданием уникальных костюмов для участников фестиваля.

Участники карнавала в Сан-Паулу, Бразилия
11 из 16

Лучшие дизайнеры в Бразилии работают над созданием уникальных костюмов для участников фестиваля.

© AFP 2020 / Nelson Almeida
© REUTERS / Amanda Perobelli

Компетентное жюри оценивает представление, над подстановкой которого трудились лучшие хореографы.

Участница карнавала в Сан-Паулу, Бразилия
12 из 16

Компетентное жюри оценивает представление, над подстановкой которого трудились лучшие хореографы.

© REUTERS / Amanda Perobelli
© AFP 2020 / Nelson Almeida

Карнавал является одним из самых узнаваемых символов Бразилии.

Участники карнавала в Сан-Паулу, Бразилия
13 из 16

Карнавал является одним из самых узнаваемых символов Бразилии.

© AFP 2020 / Nelson Almeida
© AP Photo / Andre Penner

На фото: яркая участница бразильского карнавала.

Участница карнавала в Сан-Паулу, Бразилия
14 из 16

На фото: яркая участница бразильского карнавала.

© AP Photo / Andre Penner
© AP Photo / Andre Penner

Главный карнавал проходит в Рио-де-Жанейро, однако празднуют и в соседних городах (Сан-Паулу, Ресифи, Салвадоре и Форталезе).

Участники карнавала в Сан-Паулу, Бразилия
15 из 16

Главный карнавал проходит в Рио-де-Жанейро, однако празднуют и в соседних городах (Сан-Паулу, Ресифи, Салвадоре и Форталезе).

© AP Photo / Andre Penner
© REUTERS / Pilar Olivares

Сотни тысяч людей со всего мира приезжают в Бразилию на дни карнавала, чтобы прочувствовать атмосферу праздника и насладиться незабываемым зрелищем.

Участники карнавала в Рио-де-Жанейро, Бразилия
16 из 16

Сотни тысяч людей со всего мира приезжают в Бразилию на дни карнавала, чтобы прочувствовать атмосферу праздника и насладиться незабываемым зрелищем.

© REUTERS / Pilar Olivares
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Карнавал в Рио-де-ЖанейроБразилияФотоВ мире
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