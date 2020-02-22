Яркие краски бразильского карнавала

Фестиваль проходит за 40 дней до Пасхи.
В течение поста римо-католики должны воздержаться от всех удовольствий, в частности от потребления мяса.
В течение поста римо-католики должны воздержаться от всех удовольствий, в частности от потребления мяса.
Слово "карнавал" происходит от португальского Carne Vale, что означает "мясо, прощай".
Слово "карнавал" происходит от португальского Carne Vale, что означает "мясо, прощай".
Традиция шумных праздников накануне Великого поста пришла в Бразилию вместе с португальскими завоевателями. Сначала это была Масленица, а позже она трансформировалась в карнавал с масками и костюмами.
Традиция шумных праздников накануне Великого поста пришла в Бразилию вместе с португальскими завоевателями. Сначала это была Масленица, а позже она трансформировалась в карнавал с масками и костюмами.
В этом году торжества длятся с 22 по 25 февраля.
Карнавал — это удивительные представления, красочное танцевальное шествие и уличные гулянья.
Карнавал — это удивительные представления, красочное танцевальное шествие и уличные гулянья.
Главное праздничное событие — парад самбы, в котором соревнуются представители лучших танцевальных школ.
Главное праздничное событие — парад самбы, в котором соревнуются представители лучших танцевальных школ.
Танцевальную процессию возглавляет королева школы.
Танцевальную процессию возглавляет королева школы.
Каждая школа демонстрирует шоу под музыку и оглушительный стук барабанов.
Каждая школа демонстрирует шоу под музыку и оглушительный стук барабанов.
Неотъемлемой частью спектакля становятся потрясающие декорации.
Лучшие дизайнеры в Бразилии работают над созданием уникальных костюмов для участников фестиваля.
Лучшие дизайнеры в Бразилии работают над созданием уникальных костюмов для участников фестиваля.
Компетентное жюри оценивает представление, над подстановкой которого трудились лучшие хореографы.
Компетентное жюри оценивает представление, над подстановкой которого трудились лучшие хореографы.
Карнавал является одним из самых узнаваемых символов Бразилии.
На фото: яркая участница бразильского карнавала.
На фото: яркая участница бразильского карнавала.
Главный карнавал проходит в Рио-де-Жанейро, однако празднуют и в соседних городах (Сан-Паулу, Ресифи, Салвадоре и Форталезе).
Главный карнавал проходит в Рио-де-Жанейро, однако празднуют и в соседних городах (Сан-Паулу, Ресифи, Салвадоре и Форталезе).
Сотни тысяч людей со всего мира приезжают в Бразилию на дни карнавала, чтобы прочувствовать атмосферу праздника и насладиться незабываемым зрелищем.
Сотни тысяч людей со всего мира приезжают в Бразилию на дни карнавала, чтобы прочувствовать атмосферу праздника и насладиться незабываемым зрелищем.