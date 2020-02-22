Кравчук прокомментировал заявление о снижении пенсий на Украине

Он назвал это заявление "самым настоящим фейком", отметив, что впервые слышит о том, что выплаты будут снижаться. По его словам, он общался с "людьми на вершине власти — нигде об этом речи не идет". Кроме того, добавил экс-президент, снижение выплат может стать серьезным вызовом для власти. Он также предположил, что заявление Ненюченко — лишь частное мнение.