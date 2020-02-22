Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-22T14:18+0300
https://ria.ru/20200222/1565093795.html
Кравчук прокомментировал заявление о снижении пенсий на Украине
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564010819_0:132:3072:1860_1036x0_80_0_0_27349135f97a7fc09a735736feee3000.jpg
РИА Новости

Кравчук прокомментировал заявление о снижении пенсий на Украине

12:39 22.02.2020 (обновлено: 14:18 22.02.2020)
47286
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с "НСН" не поверил словам заместителя министра социальной политики Натальи Ненюченко о том, что на Украине в будущем могут снизиться пенсии.
Он назвал это заявление "самым настоящим фейком", отметив, что впервые слышит о том, что выплаты будут снижаться. По его словам, он общался с "людьми на вершине власти — нигде об этом речи не идет". Кроме того, добавил экс-президент, снижение выплат может стать серьезным вызовом для власти. Он также предположил, что заявление Ненюченко — лишь частное мнение.
"У нас сейчас столько людей со своим мнением, часто непрофессиональным, провокационным, кем-то подброшенным, что надо относиться очень внимательно к их информации, не реагировать сразу", — подытожил Кравчук.
По словам Натальи Ненюченко, подавляющее большинство украинцев получают пенсию ниже прожиточного минимума. Она объяснила это ограниченными ресурсами солидарной пенсионной системы и высокой долей теневой занятости. При этом она напомнила, что только пять процентов работающих украинцев участвуют в системе негосударственного пенсионного обеспечения. Все это, считает Ненюченко, приведет к снижению пенсий в будущем.
Пожилые женщины кормят голубей на одной из улиц в Дебальцево, Украина
6 февраля, 03:23
Соратница Зеленского призвала не платить пенсии симпатизирующим России
3216385420
Обсудить 20
Наталья НенюченкоЛеонид КравчукУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Конечно глупость. Власти Украины не говорили о снижении пенсий. Не понятно, что российские "патриоты" с такой истеричностью пытаются обсуждать...)))))))
22 февраля, 17:11
НЛНиколай Ломов
32210010
Нас всех когда-то, прикрываясь сладкими фразами о "свободной рыночной экономике", столкнули в клоаку гнилого капитализма. Винить тут некого, виноваты, прежде всего мы сами. Украинцам просто не повезло больше других, они еще и нацизм допустили. Терпите бывшие братья, и да поможет вам бог.
22 февраля, 13:07
kkonung
3520005
Рекомендуем
Табличка на здании Министерства иностранных дел России
В МИД оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Слитки золота
В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ
Женщина у здания Европейского парламента в Брюсселе
"Диверсия" России: ЕС штормит из-за дыры в бюджете
Франц Клинцевич
В СФ оценили ужесточение США экспортного режима в отношении России
Российско-украинская граница
Россиянин пытался провезти на Украину шесть тысяч долларов
Пустые полки
"Почти все стоит". Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Медучреждение
Под Киевом разгорелся скандал из-за отказа врача говорить по-украински
Сотрудник ДПС ГИБДД
Пензенские власти расследуют конфликт с ГИБДД с участием вице-премьера
Владимир Зеленский
Киев отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков оценил учения США с имитацией ядерного удара по России
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
Глава минздрава Украины рассказала о работе в санатории под Полтавой
Знак коронавируса
ВОЗ обеспокоена числом заболевших коронавирусом без четкой эпидсвязи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12В Италии приняли меры борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны
02:07Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки
01:59Советник Трампа прокомментировал данные о "российском вмешательстве"
01:48В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек
01:43Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с Чикатило
01:26В МИД рассказали об использовании рядом стран темы сирийских беженцев
01:12Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь
01:07В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек
00:56Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю
00:56Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
00:52Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
00:39ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
00:28Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу
00:21Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"
00:13Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
00:10В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии
23:30В Южной Осетии ветераны получат выплаты к 75-летию Победы
23:09В Мексике пропала пятнадцатилетняя россиянка
23:06Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
23:05В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
Лента новостейМолния