Кравчук прокомментировал заявление о снижении пенсий на Украине

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с "НСН" не поверил словам заместителя министра социальной политики Натальи Ненюченко о том, что на Украине в будущем могут снизиться пенсии.
Он назвал это заявление "самым настоящим фейком", отметив, что впервые слышит о том, что выплаты будут снижаться. По его словам, он общался с "людьми на вершине власти — нигде об этом речи не идет". Кроме того, добавил экс-президент, снижение выплат может стать серьезным вызовом для власти. Он также предположил, что заявление Ненюченко — лишь частное мнение.
"У нас сейчас столько людей со своим мнением, часто непрофессиональным, провокационным, кем-то подброшенным, что надо относиться очень внимательно к их информации, не реагировать сразу", — подытожил Кравчук.
По словам Натальи Ненюченко, подавляющее большинство украинцев получают пенсию ниже прожиточного минимума. Она объяснила это ограниченными ресурсами солидарной пенсионной системы и высокой долей теневой занятости. При этом она напомнила, что только пять процентов работающих украинцев участвуют в системе негосударственного пенсионного обеспечения. Все это, считает Ненюченко, приведет к снижению пенсий в будущем.