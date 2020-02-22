Глава минздрава Украины рассказала о работе в санатории под Полтавой

Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане

КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Глава минздрава Украины Глава минздрава Украины Зоряна Скалецкая заявила, что первый день пребывания в обсервации в санатории Нацгвардии "Новые Санжары", где размещены эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы, провела в работе, большинство вопросов решалось по телефону.

Ранее Скалецкая заявила, что проведет 14 дней в обсервации вместе с эвакуированными из Китая украинцами в санатории в Новых Санжарах Полтавской области, чтобы всех успокоить.

"Первый день прошел преимущественно в телефоне. Преимущественно в решении вопросов, связанных с организацией работы экипажа самолета и проверкой готовности учреждений здравоохранения Полтавы принимать при необходимости лиц в инфекционные боксы. Достаточно интенсивный день, но решение большинства вопросов происходило в телефоне и раздачей определенных поручений", – заявила Скалецкая в видеообращении на своей странице в Facebook.

Также министр разместила видео , где показала бытовые условия в ее комнате (стол с документами, кровать, ванную) и вид из окна.

Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали их автобусы камнями. Пресс-служба украинского министерства здравоохранения сообщала, что медики не обнаружили симптомов ОРВИ у эвакуированных.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.