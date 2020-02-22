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2020-02-22T12:35+0300
https://ria.ru/20200222/1565093684.html
Глава минздрава Украины рассказала о работе в санатории под Полтавой
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РИА Новости

Глава минздрава Украины рассказала о работе в санатории под Полтавой

12:35 22.02.2020
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoСанаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Глава минздрава Украины Зоряна Скалецкая заявила, что первый день пребывания в обсервации в санатории Нацгвардии "Новые Санжары", где размещены эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы, провела в работе, большинство вопросов решалось по телефону.
Ранее Скалецкая заявила, что проведет 14 дней в обсервации вместе с эвакуированными из Китая украинцами в санатории в Новых Санжарах Полтавской области, чтобы всех успокоить.
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"Первый день прошел преимущественно в телефоне. Преимущественно в решении вопросов, связанных с организацией работы экипажа самолета и проверкой готовности учреждений здравоохранения Полтавы принимать при необходимости лиц в инфекционные боксы. Достаточно интенсивный день, но решение большинства вопросов происходило в телефоне и раздачей определенных поручений", – заявила Скалецкая в видеообращении на своей странице в Facebook.
Также министр разместила видео, где показала бытовые условия в ее комнате (стол с документами, кровать, ванную) и вид из окна.
Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали их автобусы камнями. Пресс-служба украинского министерства здравоохранения сообщала, что медики не обнаружили симптомов ОРВИ у эвакуированных.
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Беспорядки в Полтавской областиРаспространение нового коронавирусаЗоряна СкалецкаяМинздрав УкраиныПолтавская областьУкраинаВ мире
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