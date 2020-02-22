Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-22T17:23+0300
https://ria.ru/20200222/1565093456.html
Россиянин пытался провезти на Украину шесть тысяч долларов
https://cdn25.img.ria.ru/images/156376/66/1563766660_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_4b4cd18b5f802b1cb1000b67d1ddffb5.jpg
РИА Новости

Россиянин пытался провезти на Украину шесть тысяч долларов

12:26 22.02.2020 (обновлено: 17:23 22.02.2020)
15704
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкРоссийско-украинская граница
Российско-украинская граница
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Российско-украинская граница. Архивное фото
КИЕВ, 22 фев — РИА Новости. Погранслужба Украины передала полиции россиянина, который предлагал пять тысяч рублей, чтобы перевезти через границу шесть тысяч долларов, сообщило в субботу Восточное региональное управление погранслужбы.
По данным ведомства, в пятницу в пункт пропуска "Бачевск" (в Сумской области) на въезд на Украину прибыл гражданин России на автомобиле ВАЗ. Во время пограничного контроля он предложил пограничникам пять тысяч рублей "за беспрепятственное перемещение через границу валютных средств в сумме шести тысяч долларов".
Пограничный столб на эстонско-российской границе в Нарве
21 января, 14:32
Россиянин пытался в носках провезти в Эстонию 130 тысяч евро

"Сейчас стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого правонарушителя передали работникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением всех обстоятельств совершения им уголовного преступления", — говорится в сообщении.

2613585632
Обсудить 35
РоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А что, на Украину нельзя "хозяйские" деньги ввозить??? Я так понял, его задержали уже украинские погранцы, т.е., наши выпустили. Да и, вроде бы,у нас разрешено вывозить до 10 000 долларов без деклараций, а ввозить К НИМ нельзя?
22 февраля, 12:31
Von Stirliz
34170012
Сказка про Буратино.
22 февраля, 12:38
vvab6
11300101
Рекомендуем
Слитки золота
В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
Колонна турецкой военной техники на северо-западе Сирии. 22 февраля 2020
Эрдоган пригрозил "решительными действиями" в Сирии
Пустые полки
"Почти все стоит". Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров
Табличка на здании Министерства иностранных дел России
В МИД оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Франц Клинцевич
В СФ оценили ужесточение США экспортного режима в отношении России
Женщина у здания Европейского парламента в Брюсселе
"Диверсия" России: ЕС штормит из-за дыры в бюджете
Медучреждение
Под Киевом разгорелся скандал из-за отказа врача говорить по-украински
Леонид Кравчук
Кравчук прокомментировал заявление о снижении пенсий на Украине
Солдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии
В Москве оценили учения США по отражению российского ядерного удара
Техника коммунальных служб во время уборки снега в Москве
Синоптик предупредил о возвращении зимы в Москву
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
Сербия получила первую партию российских комплексов "Панцирь-С1"
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
На Украине пенсионерка ожила через десять часов после смерти
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner после приземления на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. 22 декабря 2019
Boeing рассказала о покупке в России детали для корабля Starliner
Здание правительства Украины в Киеве
"Доктора есть?" В Сети высмеяли стоящего на руках украинского министра
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12В Италии приняли меры борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны
02:07Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки
01:59Советник Трампа прокомментировал данные о "российском вмешательстве"
01:48В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек
01:43Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с Чикатило
01:26В МИД рассказали об использовании рядом стран темы сирийских беженцев
01:12Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь
01:07В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек
00:56Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю
00:56Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
00:52Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
00:39ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
00:28Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу
00:21Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"
00:13Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
00:10В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии
23:30В Южной Осетии ветераны получат выплаты к 75-летию Победы
23:09В Мексике пропала пятнадцатилетняя россиянка
23:06Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
23:05В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
Лента новостейМолния