Россиянин пытался провезти на Украину шесть тысяч долларов

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости. Погранслужба Украины передала полиции россиянина, который предлагал пять тысяч рублей, чтобы перевезти через границу шесть тысяч долларов, сообщило в субботу Восточное региональное управление погранслужбы.
По данным ведомства, в пятницу в пункт пропуска "Бачевск" (в Сумской области) на въезд на Украину прибыл гражданин России на автомобиле ВАЗ. Во время пограничного контроля он предложил пограничникам пять тысяч рублей "за беспрепятственное перемещение через границу валютных средств в сумме шести тысяч долларов".
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"Сейчас стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого правонарушителя передали работникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением всех обстоятельств совершения им уголовного преступления", — говорится в сообщении.