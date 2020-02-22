Россиянин пытался провезти на Украину шесть тысяч долларов

По данным ведомства, в пятницу в пункт пропуска "Бачевск" (в Сумской области) на въезд на Украину прибыл гражданин России на автомобиле ВАЗ. Во время пограничного контроля он предложил пограничникам пять тысяч рублей "за беспрепятственное перемещение через границу валютных средств в сумме шести тысяч долларов".