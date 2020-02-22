На Москве-реке женщина с собакой провалилась под лед

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Женщину, провалившуюся с собакой по лед на Москве-реке, спасли на северо-западе столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
Происшествие случилось в районе Троице-Лыково.
"22 февраля в 9.53 спасатели московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах спасли женщину…, которая, прогуливаясь со своим питомцем (собакой) по реке Москва, провалилась под лед", - говорится в сообщении.
Сейчас женщине и псу оказана первая помощь.
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