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На Москве-реке женщина с собакой провалилась под лед
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РИА Новости

На Москве-реке женщина с собакой провалилась под лед

12:18 22.02.2020
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© Фото : пресс-служба Департамента ГОЧСиПБЖенщина, провалившаяся с собакой по лед на Москве-реке
Женщина, провалившаяся с собакой по лед на Москве-реке
© Фото : пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
Женщина, провалившаяся с собакой по лед на Москве-реке
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Женщину, провалившуюся с собакой по лед на Москве-реке, спасли на северо-западе столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
Происшествие случилось в районе Троице-Лыково.
"22 февраля в 9.53 спасатели московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах спасли женщину…, которая, прогуливаясь со своим питомцем (собакой) по реке Москва, провалилась под лед", - говорится в сообщении.
Сейчас женщине и псу оказана первая помощь.
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Москва-рекаМоскваПроисшествия
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