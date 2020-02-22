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В Иране число зараженных коронавирусом выросло до 28 человек
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РИА Новости

В Иране число зараженных коронавирусом выросло до 28 человек

12:11 22.02.2020 (обновлено: 12:48 22.02.2020)
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© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 22 фев – РИА Новости. Еще 10 человек заразились коронавирусом в Иране, общее число случаев достигло 28, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.
"Со вчерашнего дня вплоть до первой половины сегодняшнего 10 новых случаев, из них восемь человек в Куме, двое в Тегеране. Таким образом, общее число случаев заражения – 28. К сожалению, к сегодняшнему дню скончались пять человек", - сказал Джаханпур телеканалу IRINN.
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Таким образом, в субботу он сообщил о новой жертве – днем ранее речь шла о четырех погибших. Зараженные в основном либо являются жителями Кума (священный для мусульман-шиитов город, куда они совершают паломничество), либо были там, добавил Джаханпур. Именно в Куме впервые официально были зафиксированы случаи заражения вирусом.
Кроме того, агентство Fars сообщило о приостановке паломнических поездок из Ирана в Ирак, где находятся священные для шиитов города Кербела и Наджаф, из-за ситуации с коронавирусом в силу закрытия границ.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, свыше 20,6 тысячи человек излечились и выписаны из больниц. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1,2 тысячи заражений в 26 странах.
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