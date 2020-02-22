На Кипре члена авиаэкипажа поместили под карантин из-за коронавируса

АФИНЫ, 22 фев – РИА Новости. Власти Власти Кипра решили поместить под карантин женщину – члена экипажа частного самолета в связи с подозрением на коронавирус , сообщило министерство здравоохранения.

Согласно сообщению, в пятницу вечером экипаж частного самолета из четырех человек, прибывший на Кипр через Израиль, был обследован на коронавирус после активации протоколов отделом эпидемиологического надзора.

Один человек считался подверженным высокому риску и был переведен в специально отведенную больницу Никосии для дальнейших наблюдений.

Результаты анализов на коронавирус оказались отрицательными, их министерство здравоохранения получило в субботу утром из института неврологии и генетики.

"Несмотря на отрицательный результат, одна пациентка будет находиться в больнице в течение 14 дней для последующего наблюдения, как это предписано протоколом и инструкциями Всемирной организации здравоохранения и Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC). Риск для других трех членов экипажа, в соответствии с протоколом, считается низким, они были обследованы медицинскими работниками и выписаны после того, как им даны инструкции по мерам профилактики и самоконтроля на 14-дневный период", - говорится в сообщении.