Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-22T16:39+0300
https://ria.ru/20200222/1565092639.html
В МИД оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/10/1564843998_0:337:2958:2001_1036x0_80_0_0_1f33c695222a8e44a6ed79d3b866fb5a.jpg
РИА Новости

В МИД оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины

11:51 22.02.2020 (обновлено: 16:39 22.02.2020)
135450
© РИА Новости / Владимир АстапковичТабличка на здании Министерства иностранных дел России
Табличка на здании Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Табличка на здании Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российский МИД прокомментировал решение трибунала в Гааге по иску Киева к Москве на основании Конвенции по морскому праву.
В дипломатическом ведомстве отметили, что пока что арбитраж ограничился рассмотрением возражений России относительно наличия у него юрисдикции рассматривать украинские претензии по существу.

"Российская Федерация удовлетворена тем, что принятое решение учитывает наш ключевой аргумент: за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом", — заявили дипломаты.

В МИД отметили, что для рассмотрения украинских претензий суду сначала потребовалось бы установить, какое государство является прибрежным по отношению к Крыму, но морской трибунал, занимающийся вопросами о толковании или применении Конвенции по морскому праву, не вправе определять государственную принадлежность суши.
"Принципиально важно, что в этом арбитры поддержали нас, причем единогласно", — говорится в заявлении.
Здание Международного суда ООН в Гааге
4 февраля, 03:32
Украина готовит новые иски против России
Теперь в ведомстве намерены тщательно проанализировать выводы арбитража по другим российским возражениям, чтобы учесть это для подготовки ответного меморандума по существу спора. Этот документ Россия должна представить в Гаагский трибунал до 20 августа следующего года.

"Российская Федерация рассчитывает, что на следующем этапе рассмотрения данного дела арбитражный трибунал в полной мере учтет российскую позицию и в итоге оставит без удовлетворения все украинские требования", — добавили в министерстве.

В сентябре 2016 года Киев начал арбитражное производство против Москвы в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. В частности, речь шла о праве Украины на природные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг Крыма, а также о том, что строительство моста через Керченский пролив и "неконтролируемая", по мнению Киева, добыча газа российской стороной якобы наносят вред морской среде.
Россия считает, что арбитраж не имеет полномочий рассматривать иск, поскольку он касается претензий Украины в отношении суверенитета над Крымом, то есть это не спор относительно толкования или применения Конвенции по морскому праву. Кроме того, отмечали в Москве, конвенция не регулирует внутренние воды, так что Керченский пролив не подпадает под ее действие. Юрисдикцию трибунала исключают и положения об урегулировании споров, зафиксированные в договорах о госгранице и о сотрудничестве в использовании Азовского моря.
Накануне трибунал подтвердил свою юрисдикцию в этом деле, но заявил, что не будет рассматривать претензии Украины, касающиеся ее прав как прибрежного государства в водах вблизи Крыма.
Здание нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
17 февраля, 11:43
"Нафтогаз" уточнил в Гааге сумму ущерба от потери активов в Крыму
47611713830536
Обсудить 45
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ГаагаРеспублика КрымООНРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Все претензии древние укры могут выдвигать только из Калгари. Киев - это русский город.
22 февраля, 12:43
vvab6
15634208371248
Вот тут читаешь, смеешься и плачешь от "знатоков", которые говорят, типа Украина может хоть сколько исков подавать, ничего мы им не заплатим, с ними только на языке силы говорить. Ага, ага, где это всё ? Вопили тут, что СП2 будет достроен и никакого контракта с ними по газа не будет, где ? Вся позиция силы это пока решительные протесты, глубокие озабоченности и вялые обжалования. Итог, Нафтохазу 3 лярда вжух, заплатили, а они нам там тоже 3 должны, где ? Пока царю с его олигархической свитой выгодно, будем платить, терпеть унижения и оплачивать в виде новых налогов их потери.
22 февраля, 15:15
bespalov-84
1971913340
Рекомендуем
Слитки золота
В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ
Женщина у здания Европейского парламента в Брюсселе
"Диверсия" России: ЕС штормит из-за дыры в бюджете
Американские доллары
Финальная распродажа: Россия избавилась от госдолга США
Медучреждение
Под Киевом разгорелся скандал из-за отказа врача говорить по-украински
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
Рейд судебных приставов по проверке имущественного положения должников
Приставы рассказали о жителе Белгорода с долгом в 14 миллиардов рублей
Официальный представитель МВД России Ирина Волк
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Колонна турецкой военной техники на северо-западе Сирии. 22 февраля 2020
Эрдоган пригрозил "решительными действиями" в Сирии
Азовское побережье в Крыму
Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
Леонид Кравчук
Кравчук прокомментировал заявление о снижении пенсий на Украине
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
"Кто привел Сирию к крови". В чем спор России и Турции
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Символика ЕС в Брюсселе
Бунт нахлебников: бывшие соцстраны готовы развалить Евросоюз
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков оценил учения США с имитацией ядерного удара по России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12В Италии приняли меры борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны
02:07Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки
01:59Советник Трампа прокомментировал данные о "российском вмешательстве"
01:48В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек
01:43Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с Чикатило
01:26В МИД рассказали об использовании рядом стран темы сирийских беженцев
01:12Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь
01:07В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек
00:56Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю
00:56Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
00:52Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
00:39ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
00:28Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу
00:21Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"
00:13Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
00:10В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии
23:30В Южной Осетии ветераны получат выплаты к 75-летию Победы
23:09В Мексике пропала пятнадцатилетняя россиянка
23:06Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
23:05В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
Лента новостейМолния