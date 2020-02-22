В МИД оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российский Российский МИД прокомментировал решение трибунала в Гааге по иску Киева к Москве на основании Конвенции по морскому праву.

В дипломатическом ведомстве отметили, что пока что арбитраж ограничился рассмотрением возражений России относительно наличия у него юрисдикции рассматривать украинские претензии по существу.

"Российская Федерация удовлетворена тем, что принятое решение учитывает наш ключевой аргумент: за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом", — заявили дипломаты.

В МИД отметили, что для рассмотрения украинских претензий суду сначала потребовалось бы установить, какое государство является прибрежным по отношению к Крыму, но морской трибунал, занимающийся вопросами о толковании или применении Конвенции по морскому праву, не вправе определять государственную принадлежность суши.

"Принципиально важно, что в этом арбитры поддержали нас, причем единогласно", — говорится в заявлении.

Теперь в ведомстве намерены тщательно проанализировать выводы арбитража по другим российским возражениям, чтобы учесть это для подготовки ответного меморандума по существу спора. Этот документ Россия должна представить в Гаагский трибунал до 20 августа следующего года.

"Российская Федерация рассчитывает, что на следующем этапе рассмотрения данного дела арбитражный трибунал в полной мере учтет российскую позицию и в итоге оставит без удовлетворения все украинские требования", — добавили в министерстве.

В сентябре 2016 года Киев начал арбитражное производство против Москвы в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. В частности, речь шла о праве Украины на природные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг Крыма, а также о том, что строительство моста через Керченский пролив и "неконтролируемая", по мнению Киева, добыча газа российской стороной якобы наносят вред морской среде.

Россия считает, что арбитраж не имеет полномочий рассматривать иск, поскольку он касается претензий Украины в отношении суверенитета над Крымом, то есть это не спор относительно толкования или применения Конвенции по морскому праву. Кроме того, отмечали в Москве, конвенция не регулирует внутренние воды, так что Керченский пролив не подпадает под ее действие. Юрисдикцию трибунала исключают и положения об урегулировании споров, зафиксированные в договорах о госгранице и о сотрудничестве в использовании Азовского моря.