В Китае уточнили период, когда можно заразиться коронавирусом

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Коронавирус может передаваться еще за два дня до появления симптомов, поэтому власти Китая изменили определение "близкого контакта" с больным, заявила научный сотрудник чрезвычайного центра китайского центра по контролю за заболеваниями Сян Ницзюань.
Они включили в определение людей, контактировавших с пациентом за два дня до того, как проявилась болезнь.
"Перед тем, как у больных появляются симптомы, за два дня до инкубационного периода болезнь уже заразна, поэтому сейчас мы внесли изменения в определение "близкого контакта". Изначально мы считали, что близкий контакт был у тех, кто взаимодействовал с больным с начала появления симптомов... Теперь нам необходимо включить в это определение людей, которые контактировали с больным за два дня до того, как он заболел, над ними тоже нужно установить медицинское наблюдение", - сказала Сян Ницзюань на Центральном телевидении Китая.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, 20 тысяч 659 человек излечились и выписаны из больниц.
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