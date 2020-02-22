В Китае уточнили период, когда можно заразиться коронавирусом

"Перед тем, как у больных появляются симптомы, за два дня до инкубационного периода болезнь уже заразна, поэтому сейчас мы внесли изменения в определение "близкого контакта". Изначально мы считали, что близкий контакт был у тех, кто взаимодействовал с больным с начала появления симптомов... Теперь нам необходимо включить в это определение людей, которые контактировали с больным за два дня до того, как он заболел, над ними тоже нужно установить медицинское наблюдение", - сказала Сян Ницзюань на Центральном телевидении Китая.