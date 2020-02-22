"Ъ" опубликовал перечень поручений Путина по борьбе с ВИЧ

Издание отмечает, что при этом с фармпроизводителями должны быть проработаны вопросы снижения отпускных цен и проведения централизованной закупки. Кроме того, правительству до 1 июля поручили обеспечить разработку и утверждение новой государственной стратегии по борьбе с ВИЧ до 2030 года с учетом рекомендаций ВОЗ.