"Ъ" опубликовал перечень поручений Путина по борьбе с ВИЧ

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин потребовал в два раза (до 90 процентов) увеличить охват антиретровирусной терапией людей с ВИЧ, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на перечень подписанных 31 декабря поручений по вопросу противодействия ВИЧ.
Издание отмечает, что при этом с фармпроизводителями должны быть проработаны вопросы снижения отпускных цен и проведения централизованной закупки. Кроме того, правительству до 1 июля поручили обеспечить разработку и утверждение новой государственной стратегии по борьбе с ВИЧ до 2030 года с учетом рекомендаций ВОЗ.
Кроме того, президент поручил уделить внимание ключевым группам риска, разработав программы профилактики и обеспечив финансирование. В документе, как отмечает газета, говорится и об обследовании людей на ВИЧ в рамках диспансеризации. Это должно происходить при условии "их согласия и соблюдения конфиденциальности".
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