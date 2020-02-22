Ирак намерен обсудить с Ираном распространение коронавируса

"Специальная комиссия по борьбе с коронавирусом в Ираке на совещании с послом Ирана в Ираке договорились направить приглашение министру здравоохранения в Багдад для обсуждения последних событий и принимаемых мер в связи с коронавирусом. На основании чего комиссия будет принимать решения по мерам здравоохранения",- сообщается в распространенном в СМИ заявлении Ваили.