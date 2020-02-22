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Ирак намерен обсудить с Ираном распространение коронавируса
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РИА Новости

Ирак намерен обсудить с Ираном распространение коронавируса

11:15 22.02.2020
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© REUTERS / Essam al-SudaniМедицинский работник проводит осмотр пассажира в аэропорту Басры, Ирак
Медицинский работник проводит осмотр пассажира в аэропорту Басры, Ирак
© REUTERS / Essam al-Sudani
Медицинский работник проводит осмотр пассажира в аэропорту Басры, Ирак
БЕЙРУТ, 22 фев - РИА Новости. Иракские власти направят приглашение министру здравоохранения Ирана Саиду Намки для обсуждения последних событий вокруг распространения коронавируса в иранских городах, заявил в субботу глава управления пограничного контроля Ирака Омар Ваили.
"Специальная комиссия по борьбе с коронавирусом в Ираке на совещании с послом Ирана в Ираке договорились направить приглашение министру здравоохранения в Багдад для обсуждения последних событий и принимаемых мер в связи с коронавирусом. На основании чего комиссия будет принимать решения по мерам здравоохранения",- сообщается в распространенном в СМИ заявлении Ваили.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 76 тысяч человек, скончались 2345, излечились свыше 20,6 тысячи. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.
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