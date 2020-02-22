В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 433 человек

СЕУЛ, 22 фев – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 87 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, общее число зараженных в стране выросло до 433, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

По данным KCDC, 55 из числа новых случаев обнаружены в Тэгу, еще 14 в провинции Кёнсан-Пукто, остальные 18 из разных районов по всей стране. Скончались двое, выписаны 18 пациентов, анализы 6 037 человека еще в работе.

При этом пути заражения 62 человек из общего числа новых пациентов связан с церковью религиозного движения "Синчхончжи" в Тэгу.

Ранее сообщалось, что 61-летняя южнокореянка, которая стала 31-м подтвержденным зараженным, отказалась в свое время пройти тест на коронавирус, так как никогда не ездила в Китай. Уже будучи больной, она посетила приход Церкви Иисуса культа Синчхончжи в Тэгу, невольно распространив вирус среди прихожан. Местные власти поместили в домашний карантин 9 336 верующих секты, 544 из них проявляют симптомы вируса. На данный момент всего с сектой связан 231 случай заражения коронавирусом.

Как сообщало агентство Рёнхап, религиозные практики культа Синчхончжи могли усилить распространение коронавируса, поскольку все участники на службах сидят на коленях близко друг к другу и поют песни, обнимая друг друга за плечи.

Глава центрального штаба по борьбе с эпидемией Чон Ын Гён заявила в пятницу на брифинге, что карантинные службы расследуют, имела ли церковь Синчхончжи в Тэгу обмен людьми со своими зарубежными филиалами, особенно в китайской провинции Хубэй, где зародился вирус. По сообщениям местных СМИ в прошлом году Синчхончжи основало приход в Ухане.

Религиозное течение Синчхончжи, название которого переводится буквально как "Новые небо и земля", было основано в 1984 году пастором Ли Ман Хи. Последователи секты верят, что ее основатель является воплощением Второго пришествия Иисуса Христа на Землю. Количество членов культа насчитывает около 200 тысяч человек по всему миру.

Еще три новых случая обнаружены в больнице округа Тэнам в Чхондо, недалеко от Тэгу. Всего там зарегистрировали уже 114 случаев заболевания вирусом, из них девять у сотрудников больницы. Учреждение полностью помещено в карантин для предотвращения распространения вируса.

Министр здравоохранения и социального обеспечения Пак Нын Ху заявил в пятницу, что больницам позволят изолировать пациентов с респираторными заболеваниями, чтобы предотвратить возможную передачу инфекции от человека к человеку. Также всех пациентов с пневмонией в Тэгу проверят на наличие коронавируса.

После того как среди зараженных оказались три военнослужащих, которые посетили город Тэгу или контактировали с людьми оттуда, министерство обороны Южной Кореи приняло решение, начиная с субботы, запретить солдатам пребывание за пределами баз и ограничить их внешние контакты.