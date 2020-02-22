Секретарь СНБО Украины отправился в Новые Санжары из-за беспорядков

Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане

Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане

"Данилов подробно ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Данилов вылетел в Новые Санжары по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. Люди встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали их автобусы камнями. Пресс-служба украинского министерства здравоохранения сообщала, что медики не обнаружили симптомов ОРЗ у эвакуированных.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-2019.