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Секретарь СНБО Украины отправился в Новые Санжары из-за беспорядков
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РИА Новости

Секретарь СНБО Украины отправился в Новые Санжары из-за беспорядков

10:47 22.02.2020 (обновлено: 12:33 22.02.2020)
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoСанаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
КИЕВ, 22 фев – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов вылетел в поселок Новые Санжары Полтавской области, куда привезли на карантин украинцев и иностранцев, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса, сообщила пресс-служба СНБО.

"Данилов подробно ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары", — говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, Данилов вылетел в Новые Санжары по поручению президента Украины Владимира Зеленского.
Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. Люди встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали их автобусы камнями. Пресс-служба украинского министерства здравоохранения сообщала, что медики не обнаружили симптомов ОРЗ у эвакуированных.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-2019.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, свыше 20,6 тысячи человек излечились и выписаны из больниц. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1200 заражений в 26 странах.
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