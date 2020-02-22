Финал конкурса "Лидеры России 2020" пройдет в Сочи с 27 по 31 марта

"Завтра мы уже узнаем всех финалистов. Я рад сообщить, что финал у нас пройдёт с 27 по 31 марта в Сочи. Традиционно мы отбираем сильнейших", - сказал Комиссаров на открытии регионального полуфинала конкурса "Лидеры России 2020" для участников из Центрального федерального округа.

Среди полуфиналистов есть люди самых разных профессий - представители сферы IT, образования, государственной службы, энергетики, медицины и фармацевтики и других областей, отметил Комиссаров, подчеркнув, что самому молодому участнику 21 год, а трём самым "опытным" - 55 лет.

"Нам кажется, что такое разнообразие, такой состав, позволяет получить от этого конкурса колоссальные возможности для знакомства, для расширения кругозора, для получения новых друзей и, возможно, в дальнейшем коллег по работе", - сказал Комиссаров.

Открытие регионального полуфинала конкурса для участников из Центрального федерального округа состоялось в субботу в Москве. Всего от ЦФО на конкурс поступили 81 688 заявок. К очному этапу приглашены 664 участника. В субботу и воскресенье участникам предстоит продемонстрировать свои лучшие лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе конкурса – командная работа, мастер-классы, собеседования с потенциальными работодателями и аналитические деловые игры.