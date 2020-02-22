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Финал конкурса "Лидеры России 2020" пройдет в Сочи с 27 по 31 марта
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РИА Новости

Финал конкурса "Лидеры России 2020" пройдет в Сочи с 27 по 31 марта

10:43 22.02.2020 (обновлено: 10:50 22.02.2020)
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© РИА Новости / Игорь ОнучинБлокнот с символикой конкурса управленцев "Лидеры России"
Блокнот с символикой конкурса управленцев Лидеры России
© РИА Новости / Игорь Онучин
Блокнот с символикой конкурса управленцев "Лидеры России". Архивное фото
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Финал конкурса "Лидеры России 2020" в Сочи будет проходить с 27 по 31 марта, сказал журналистам гендиректор АНО "Россия - страна возможностей", экс-министр правительства Москвы Алексей Комиссаров.
"Завтра мы уже узнаем всех финалистов. Я рад сообщить, что финал у нас пройдёт с 27 по 31 марта в Сочи. Традиционно мы отбираем сильнейших", - сказал Комиссаров на открытии регионального полуфинала конкурса "Лидеры России 2020" для участников из Центрального федерального округа.
Среди полуфиналистов есть люди самых разных профессий - представители сферы IT, образования, государственной службы, энергетики, медицины и фармацевтики и других областей, отметил Комиссаров, подчеркнув, что самому молодому участнику 21 год, а трём самым "опытным" - 55 лет.
"Нам кажется, что такое разнообразие, такой состав, позволяет получить от этого конкурса колоссальные возможности для знакомства, для расширения кругозора, для получения новых друзей и, возможно, в дальнейшем коллег по работе", - сказал Комиссаров.
Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" - флагманский проект открытой платформы "Россия - страна возможностей" и одноименной автономной некоммерческой организации. Финалисты конкурса получат образовательный грант в размере миллиона рублей, а победители - возможность в течение года поработать с наставником из числа лучших руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.
Открытие регионального полуфинала конкурса для участников из Центрального федерального округа состоялось в субботу в Москве. Всего от ЦФО на конкурс поступили 81 688 заявок. К очному этапу приглашены 664 участника. В субботу и воскресенье участникам предстоит продемонстрировать свои лучшие лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе конкурса – командная работа, мастер-классы, собеседования с потенциальными работодателями и аналитические деловые игры.
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"Лидеры России"Алексей КомиссаровСочиОбщество
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