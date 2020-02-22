Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

"Сегодня вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Марьинки в направлении Александровки (поселок на окраине Донецка) с применением вооружения БМП-2.По уточненным данным, в результате обстрела зафиксированы повреждения пяти домов... По предварительным данным, жертв среди мирных граждан нет. Более подробная информация уточняется", - сказал представитель ведомства.