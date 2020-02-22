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Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
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РИА Новости

Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

10:41 22.02.2020
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© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военные
Украинские военные
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские силовики в субботу обстреляли из БМП окраины Донецка, повреждения получили пять домов, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Марьинки в направлении Александровки (поселок на окраине Донецка) с применением вооружения БМП-2.По уточненным данным, в результате обстрела зафиксированы повреждения пяти домов... По предварительным данным, жертв среди мирных граждан нет. Более подробная информация уточняется", - сказал представитель ведомства.
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