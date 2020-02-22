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Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

10:32 22.02.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские силовики 10 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 16 нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило десять раз ", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено семь мин калибром 120 миллиметров. При обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатомёты.
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9 декабря 2019, 21:34
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