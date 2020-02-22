Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские силовики 10 раз нарушили перемирие в Украинские силовики 10 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 16 нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило десять раз ", - сказал представитель ведомства.