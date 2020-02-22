Правительство одобрило проект о возбуждении дел о сбыте наркотиков

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило в четверг законопроект, исключающий необоснованное возбуждение уголовных дел о сбыте наркотиков при отсутствии сведений об обстоятельствах их сбыта и самого наркотика, соответствующее решение принято по итогам заседания кабмина в четверг.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в решении.
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Уточняется, что законопроект направлен на исключение фактов необоснованного возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК, о незаконном сбыте наркотиков при отсутствии сведений об обстоятельствах их сбыта и самого наркотика.
"Законопроектом предлагается дополнить статью 146 Уголовно-процессуального кодекса РФ частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК, по факту незаконного сбыта наркотиков не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в сообщении.