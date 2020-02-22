Правительство одобрило проект о возбуждении дел о сбыте наркотиков

"Законопроектом предлагается дополнить статью 146 Уголовно-процессуального кодекса РФ частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК, по факту незаконного сбыта наркотиков не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в сообщении.