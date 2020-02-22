Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-22T10:28+0300
https://ria.ru/20200222/1565090508.html
В ООН назвали число жертв конфликта в Афганистане за десять лет
https://cdn22.img.ria.ru/images/153110/74/1531107434_0:0:4246:2388_1036x0_80_0_0_c06a509559b90f0b59b371dfc25cccd1.jpg
РИА Новости

В ООН назвали число жертв конфликта в Афганистане за десять лет

10:28 22.02.2020
695
© AP Photo / Massoud HossainiПолицейский в Кабуле
Полицейский в Кабуле
© AP Photo / Massoud Hossaini
Полицейский в Кабуле. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Свыше 100 тысяч человек получили ранения или погибли за последние 10 лет афганского конфликта, с тех пор как миссия ООН по содействию в Афганистане (МООНСА) ведет подсчеты, в 2019 году число погибших и пострадавших превысило 10 тысяч, следует из доклада организации.
Ранее госдепартамент США сообщил в заявлении от имени госсекретаря Майка Помпео, что США готовятся подписать соглашение с движением "Талибан" 29 февраля. Телеканал Tolo News со ссылкой на талибов сообщил, что движение "Талибан" подтвердило подписание соглашения 29 февраля после достижения договоренности с афганскими властями о снижении уровня насилия. Соглашение вступило в силу в ночь с пятницы на субботу.
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
15 февраля, 21:33
Президент Афганистана заявил о готовности к сокращению присутствия США
"С тех пор как МООНСА начала систематический подсчет в 2009 году, она зафиксировала более 100 тысяч жертв среди гражданского населения, в числе которых 35 тысяч убитых и 65 тысяч пострадавших. Однако степень воздействия конфликта выходит далеко за рамки цифр, здесь учитывается обширный и долговременный ущерб, который причинялся физическому, психическому, социальному и экономическому благополучию отдельных людей, семей и сообществ", - говорится в докладе МООНСА.
Отмечается, что в 2019 году Миссия зафиксировала 10392 жертвы вооруженного конфликта среди мирного населения: всего 3403 убитых и 6989 получивших ранения. Это число на 5% меньше показателей 2018 года, когда общее число жертв конфликта составляло 10994. При этом нынешние данные демонстрируют "самый низкий общий уровень потерь среди мирного населения с 2013 года".
Генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) Джон Сопко
28 января, 19:42
США потратили на восстановление Афганистана почти $137 миллиардов

"Сокращение объясняется уменьшением числа потерь среди мирных жителей из-за действий ИГИЛ* (запрещена в РФ). Жертвы среди гражданского населения из-за деятельности других сторон, в особенности движения "Талибан" и международных вооруженных сил, увеличились", - отмечается в докладе.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что "воюющие стороны должны принять необходимые меры для предотвращения гибели женщин, мужчин, мальчиков и девочек от бомб, обстрелов, ракет и самодельных мин".
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
011413
Обсудить 0
АфганистанООНВ мире
Рекомендуем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
Эрдоган заявил о гибели турецких военных в Ливии
Американский политический консультант Роджер Стоун
Трамп помилует Стоуна, считает американский эксперт
Полиция Казахстана
В Казахстане пять человек пострадали в перестрелке
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
В Китае уточнили период, когда можно заразиться коронавирусом
Майкл Блумберг
Twitter приостановит действие 70 поддерживающих Блумберга аккаунтов
Работа художника Бэнкси, изображенная на Марш-лейн в Бристоле
Бэнкси рассказал, почему рад тому, что вандалы испортили его работу
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал сообщения о поддержке Россией Сандерса
Боец оппозиции с флагом Ливии
В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
Табличка на здании Министерства иностранных дел России
В МИД оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
Пассажиры в масках и в полиэтиленовых пакетах на железнодорожном вокзале в Шанхае, Китай
В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса
Слитки золота
В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ
Нигер
В Нигере в ходе военной операции ликвидировали 120 террористов
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Власти Афганистана заявили о снижении числа нападений талибов
Флаг Ирана
В Иране число зараженных коронавирусом выросло до 28 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки
01:59Советник Трампа прокомментировал данные о "российском вмешательстве"
01:48В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек
01:43Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с Чикатило
01:26В МИД рассказали об использовании рядом стран темы сирийских беженцев
01:12Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь
01:07В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек
00:56Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю
00:56Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
00:52Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
00:39ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
00:28Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу
00:21Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"
00:13Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
00:10В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии
23:30В Южной Осетии ветераны получат выплаты к 75-летию Победы
23:09В Мексике пропала пятнадцатилетняя россиянка
23:06Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
23:05В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
22:21Эрдоган заявил о гибели турецких военных в Ливии
Лента новостейМолния