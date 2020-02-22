В ООН назвали число жертв конфликта в Афганистане за десять лет

"С тех пор как МООНСА начала систематический подсчет в 2009 году, она зафиксировала более 100 тысяч жертв среди гражданского населения, в числе которых 35 тысяч убитых и 65 тысяч пострадавших. Однако степень воздействия конфликта выходит далеко за рамки цифр, здесь учитывается обширный и долговременный ущерб, который причинялся физическому, психическому, социальному и экономическому благополучию отдельных людей, семей и сообществ", - говорится в докладе МООНСА.