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Дипломаты поблагодарили КНР за содействие в эвакуации россиян из Уханя
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РИА Новости

Дипломаты поблагодарили КНР за содействие в эвакуации россиян из Уханя

10:25 22.02.2020
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© Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса / Перейти в фотобанкПрибытие первого военного самолета из Уханя в тюменский аэропорт
Прибытие первого военного самолета из Уханя в тюменский аэропорт
© Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса
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Прибытие первого военного самолета из Уханя в тюменский аэропорт
ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Российская сторона полностью удовлетворена взаимодействием с китайской стороной во время эвакуации россиян из Уханя из-за эпидемии коронавируса и благодарна за помощь, рассказали журналистам российские дипломаты, добровольно поехавшие в Ухань для организации эвакуации.
Два самолета ВКС РФ 5 февраля доставили из провинции Хубэй в тюменский лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ. Всех их изолировали на 14 дней, заболевания ни у кого не выявили. В среду карантин для них закончился, и они начали разъезжаться по домам.
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Два первых секретаря посольства России в Китае Константин Невежкин и Максим Цыганков добровольно вызвались поехать в Ухань для помощи в организации эвакуации российских граждан, после этой командировки они провели две недели в строгом карантине на территории посольства РФ в Пекине.
"Сотрудничеством с китайской стороны полностью удовлетворены. К тому моменту, как мы туда (в Ухань – Прим. ред.) выехали, был отработан алгоритм проезда кордонов, пропуска в аэропорт… Министерство иностранных дел Китая не то, чтобы запрещало или мешало, просто мы в процессе договоров, обсуждений пришли к наиболее оптимальной дате, к наиболее подходящей форме эвакуации", - рассказал Цыганков.
Невежкин в свою очередь подчеркнул, что российская сторона постоянно находилась во взаимодействии с МИД КНР.
"В последние сутки дежурство было круглые сутки, не менее пяти человек. И звонки, и взаимодействие с Москвой, с Китаем, и китайцам надо отдать должное, поблагодарить. И в три часа ночи, и в 12 часов представители МИД и представители провинции Хубэй, они с нами взаимодействовали", - подчеркнул Невежкин.
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Он рассказал, что перед отбытием второго борта в три часа ночи возник очень сложный вопрос, который требовал немедленного решения.
"Здесь в посольстве в течение пяти минут написали ноту, передали ее через МИД, вопрос был решен. Сработали точно. Я знаю, что такое решать в Китае вопросы в три часа ночи", - рассказал дипломат.
Отвечая на вопрос, было ли какое-то недовольство с китайской стороны из-за того, что Россия эвакуировала своих граждан, Невежкин сказал, что ни разу не почувствовал таких моментов.
"У меня сложилось впечатление, что для тех, кто работал там, на земле, это врачи, это сотрудники аэропорта, это правоохранительные органы, администрация аэропорта, многие из которых работают в этих бактериологических костюмах, они были рады, что иностранцы уезжают и часть ответственности, нагрузки с них падает. Никаких таких моментов "Ну что же вы нас бросаете в такой час", такого не было", - поделился дипломат.
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Говоря о реакции китайской стороны, он также рассказал, что они были не только удивлены, но и шокированы, когда узнали, что дипломаты остались и не улетели с бортом. Невежкин и Цыганков добирались до Уханя из Пекина на автомобиле и возвращались таким же образом.
"Они были удивлены, если не шокированы, когда узнали, чтобы мы остаемся, что мы не улетели. А вы значит, завтра улетаете? Мы говорим: ну да, да. Когда мы выяснили, что больше никто не улетает, мы связались с ними, чтобы сказать, что хотим подарок им передать. А вы что, еще в Ухане? А самолет? А не будет больше самолета", - рассказал Невежкин.
Они рассказали, что другие дипломы других стран, приехавшие из Пекина и Шанхая, оставляли свои автомобили в гостиницах и улетали с эвакуированными.
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"Планировали несколько стран, в частности Канада, транспорт свой на самолете забрать, но им китайцы не разрешили. Там очень большая нагрузка на аэропорт, и передвижения транспорта, в частности чужого, практически невозможны", - рассказал Цыганков.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 76 тысяч человек, скончались 2345, излечились свыше 20,6 тысячи. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.
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