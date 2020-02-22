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В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом
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РИА Новости

В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом

10:18 22.02.2020
4289
© Виталий ТимкивВ лаборатории
В лаборатории
© Виталий Тимкив
В лаборатории . Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России не выявлено, сообщается в субботу на сайте Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что за период мониторинга зарегистрировано "1116 больных с признаками ОРВИ, прибывших из КНР".
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"По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: 95 заболевшим – респираторные инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 67 – грипп А, 51 – грипп В, 31 – парагрипп, 1 – стафилококк, 1 – микоплазма, 1 – гемофильная инфекция, 2 – новая коронавирусная инфекция (12.02.2020 больные выписаны из стационара с выздоровлением)",- говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, 20 тысяч 659 человек излечились и выписаны из больниц. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1200 заражений в 26 странах.
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