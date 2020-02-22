Дипломаты рассказали, как эвакуировали россиян из Уханя

ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости, Анна Раткогло, Жанна Манукян. Российские дипломаты, которые добровольно вызвались поехать в Российские дипломаты, которые добровольно вызвались поехать в Ухань для организации эвакуации из очага эпидемии коронавируса российских граждан, официально вышли из карантина. Оказавшись на свободе, они рассказали журналистам о деталях организации "спецоперации" и о самой эвакуации.

Два самолета ВКС РФ 5 февраля доставили из провинции Хубэй в тюменский лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ. Всех их изолировали на 14 дней, заболевания ни у кого не выявили. В среду карантин для них закончился, и они начали разъезжаться по домам.

Два первых секретаря посольства России в Китае Константин Невежкин и Максим Цыганков в числе многих добровольно вызвались поехать в Ухань, и по целому ряду причин выбор пал именно на них.

"На самом деле добровольцев было много, и вопрос о том, кто поедет, решался по совокупности обстоятельств. Учитывалось участие и опыт в подобных или близких к ним мероприятиях, также немаловажно было то, что наши семьи уже давно находятся на родине, не из-за этой ситуации, по другим обстоятельствам. И нам удалось на протяжении и всей эвакуации, и карантина поддерживать с ними связь в таком виде, что они не были в курсе, что мы туда выезжали, сегодня мы им об этом рассказали, я надеюсь, что нас простили", - рассказал Невежкин.

Планирование "на земле"

Максим Цыганков сообщил, что основные сложности были до еще поездки, когда согласовывали возможность принятия бортов, собрать людей из 15 городов, которые изолированы друг от друга.

"И эти 15 городов, включая Ухань, на въезд-выезд закрыты, поэтому на обычных транспортных средствах, которых вообще в принципе нет для обычных людей, люди доехать никак не могли ни за деньги, ни за большие деньги", - сказал он.

© Фото : предоставлено посольством России в Китае Эвакуация граждан России из Уханя, КНР © Фото : предоставлено посольством России в Китае Эвакуация граждан России из Уханя, КНР

Поэтому сотрудникам посольства почти неделю пришлось согласовывать все с китайской стороной. "К моменту выезда практически все было готово, мы определились, что нам нужно, как мы это будем делать, и непосредственно во время нахождения в Ухане была стопроцентная поддержка, сопровождение, какие-то вопросы, как всегда, возникают, но здесь их наше начальство решало", - отметил он.

Невежкин добавил, что все поставленные задачи они решили.

По его словам, перед выездом в штабе составили почасовой план действий в Ухане.

"Понятно, что были какие-то изменения, но это очевидно, потому что в таких ситуациях невозможно все усмотреть, но на каждом этапе план был часовой. И обо всех наших действиях мы докладывали штабу. Андрей Иванович (Денисов, посол РФ в КНР), имеющий колоссальной опыт в кризисных ситуациях и в МИДе, держал в своих руках всю работу, взаимодействовал напрямую с руководителем кризисного штаба в Москве, и с Минздравом и Роспотребнадзором", - рассказал он.

Четкая организация

Максим Цыганков рассказал, что за 10 дней (до эвакуации) начались звонки на телефоны экстренной помощи о том, что люди в Хубэе хотят уехать оттуда.

© Фото : предоставлено посольством России в Китае Граждане России во время эвакуации из Уханя, КНР © Фото : предоставлено посольством России в Китае Граждане России во время эвакуации из Уханя, КНР

"Первые два дня (после 23 января) китайские власти предлагали еще выбираться на собственных транспортных средствах, один человек с нашей помощью выехал, на третий день эта возможность китайцами была отменена", - рассказал он.

"Сначала был один телефон входящий, потом их стало пять, в итоге в день сбора было 15 телефонных линий, 15 компьютеров. Каждый автобус, который ехал за нашими гражданами, сопровождал (дистанционно) один или два дипломата, круглосуточно менялись. Были граждане, которые находились на расстоянии 450 и 500 километров от Уханя, автобус выезжал даже за одним человеком", - сообщил Цыганков.

Дипломат сказал, что некоторые были недовольны, когда узнали, что придется лететь в Тюмень. "Но, я думаю, что это не большая проблема, как показал вчерашний и позавчерашний день. Самое главное, что все улетели и все здоровы", - отметил он.

Константин Невежкин рассказал, что уже после возвращения во время карантина постоянно поддерживали контакт с эвакуированными, которые выражали свою благодарность.

"В целом все говорили спасибо. Мы со многими обменялись контактами, имели все контакты, переписывались с ними, уточняли ситуацию, когда они были на карантине. Было приятно, что многие поздравили нас с днем дипломатического работника. Так это было трогательно и приятно. И для нас это было впервые в такой ситуации", - рассказал дипломат.

Установка – не болеть

Невежкин рассказал, что в Ухане они все время были в обычной гражданской одежде, но всегда имели необходимые средства защиты, в первую очередь индивидуальные маски, при необходимости надевали перчатки.

"Доктора нашего посольского медпункта совместно с российскими специалистами разработали антивирусный курс, который мы там прошли, непосредственно в Ухане, и по возвращению мы на карантине еще прошли усиленный антивирусный курс", - отметил он.

Он признался, что понимал перед выездом в Ухань, что главное – там не заболеть.

"Я лично перед выездом дал себе установку – нельзя температурить, и когда мы приехали туда, а мы добирались ночью на машине, и за ночь проехали 1200 километров, утром заехали в Ухань, и когда в гостинице, где мы остановились, нам начали измерять температуру, у меня было 33 градуса. У меня в жизни такой температуры не было. Они стали замерять усиленно, в районе лба, на запястье, у шеи, везде показывает 33", - признался дипломат.

Он рассказал, что все вокруг уже стали волноваться и собирать консилиум, но его шутка, что он – инопланетянин разрядила обстановку. Дипломат добавил, что в ходе всей поездки температура у него не поднималась выше 36,2 градусов.

Кого брать и кто остался

Максим Цыганков сообщил, что из Москвы поступила команда брать всех граждан ЕАЭС и других желающих из СНГ. Каждый человек согласовывался с Москвой, списки обновлялись трижды в день. "Человек семь, наверное, не смогли вылететь, у которых родственники иностранцы", - уточнил он.

В свою очередь Константин Невежкин отметил, что некоторые граждане остались из-за домашних питомцев, потому что запретили забирать кошек и собак.

© Фото : предоставлено посольством России в Китае Личные вещи граждан России, эвакуированных из Уханя, КНР © Фото : предоставлено посольством России в Китае

"В любом случае, когда мы отправили двумя бортами 144 человека, мы остались в Ухане и опять же, связываясь со штабом, мониторили обстановку, были готовы, что если кто-то еще из наших граждан еще захочет (уехать), думали, что сработает сарафанное радио, люди узнают, что самолеты улетели", - отметил он.

По его словам, когда поняли, что больше желающих нет, то согласовали с Москвой вопрос о том, что смысла в направлении дополнительно борта в Ухань нет. Сами дипломаты договорились с китайской стороной, что вернутся в Пекин.

Возвращение

Максим Цыганков рассказал, что они были с самого начала уверены в том, что с ними ничего не случится.

"Хотя приходилось с очень многими людьми общаться. С помощью нашего штаба, руководства нашего посольства все сложилось", - сказал он.

Невежкин отметил, что по возвращении в посольство была торжественная церемония встречи, но "без объятий и рукопожатий".

"Пожали руки нам только два сотрудника в костюмах. Мы в тот же вечер устроили онлайн-трансляцию, потому что весь штаб, все, кто участвовал в эвакуации, пришли в штаб и устроили там застолье. А мы у себя из карантина. Мы устроили онлайн-вечер и отметили наше возвращение", - рассказал он.

Цыганков в свою очередь сообщил, что в Пекине после возвращения их осмотрели российские вирусологи, которые приезжали для взаимодействия с китайскими коллегами.

"Они тоже переживали, насколько мы адекватно относимся к карантину и ко всем этим делам. Они нам обрисовали, в чем видят сложность именно этого вируса. Именно в том плане, как его лечить. Не то, что угроза его завышена, но опять же мы пониманием, что в период эпидемии гриппа заболевает людей куда больше и уходит больше, но не афишируется. А здесь, как нам сказали, сложность в том, что не знают, как его эффективно лечить, что его может подавить", - сказал Невежкин.

Самое главное, по словам дипломатов, сильный иммунитет. На вопрос, готовы ли они снова поехать в Ухань в случае необходимости, дипломаты заявили, что "дорогу уже знают".

По их словам, на всех этапах операции, они чувствовали мощную поддержку из Пекина.

"От наших коллег, от товарищей. Это даже были и не то что звонки и смс, потому что в тех условиях не было времени на переписку более личного плана. Но то, что за нас переживают, что нас защищают, это мы чувствовали всегда, на всех этапах", - сказал Невежкин.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.