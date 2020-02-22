В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
Кроме того, недавно СМИ сообщали о другом похожем случае, когда симптомы коронавируса обнаружились только через 38 дней. Это значит, что инкубационный период болезни может длиться дольше двух недель.
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Семидесятилетний мужчина по фамилии Цзян 24 января вернулся из города Эчжоу, а 19 февраля у него появились симптомы: температура и слабость, и на следующий день он пошел к врачу. Тест на вирусную нуклеиновую кислоту нового типа коронавируса оказался положительным.
Эпидемиологическое расследование показало, что младшей сестре пациента в Эчжоу диагностировали коронавирус еще 2 февраля. Цзян жил у нее три дня.
Китайские эксперты советуют жителям и путешественникам, находящимся в районах неподалеку от Уханя, обратить внимание на этот случай и самоизолироваться, уменьшить вероятность заражения через контакты с другими людьми.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, 20 тысяч 659 человек излечились и выписаны из больниц.