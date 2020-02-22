В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса

Пассажиры в масках и в полиэтиленовых пакетах на железнодорожном вокзале в Шанхае, Китай

Пассажиры в масках и в полиэтиленовых пакетах на железнодорожном вокзале в Шанхае, Китай

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае ) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.

Кроме того, недавно СМИ сообщали о другом похожем случае, когда симптомы коронавируса обнаружились только через 38 дней. Это значит, что инкубационный период болезни может длиться дольше двух недель.

Семидесятилетний мужчина по фамилии Цзян 24 января вернулся из города Эчжоу, а 19 февраля у него появились симптомы: температура и слабость, и на следующий день он пошел к врачу. Тест на вирусную нуклеиновую кислоту нового типа коронавируса оказался положительным.

Эпидемиологическое расследование показало, что младшей сестре пациента в Эчжоу диагностировали коронавирус еще 2 февраля. Цзян жил у нее три дня.

Китайские эксперты советуют жителям и путешественникам, находящимся в районах неподалеку от Уханя, обратить внимание на этот случай и самоизолироваться, уменьшить вероятность заражения через контакты с другими людьми.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.