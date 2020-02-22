Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-22T10:10+0300
https://ria.ru/20200222/1565090011.html
В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/09/1564460633_0:125:3072:1853_1036x0_80_0_0_96708e534177960d416e5ef904dcc421.jpg
РИА Новости

В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса

10:10 22.02.2020
43870
© REUTERS / Aly SongПассажиры в масках и в полиэтиленовых пакетах на железнодорожном вокзале в Шанхае, Китай
Пассажиры в масках и в полиэтиленовых пакетах на железнодорожном вокзале в Шанхае, Китай
© REUTERS / Aly Song
Пассажиры в масках и в полиэтиленовых пакетах на железнодорожном вокзале в Шанхае, Китай
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
Кроме того, недавно СМИ сообщали о другом похожем случае, когда симптомы коронавируса обнаружились только через 38 дней. Это значит, что инкубационный период болезни может длиться дольше двух недель.
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
21 февраля, 20:39
Ликвидация близко. В Китае ожидают скорой победы над коронавирусом
Семидесятилетний мужчина по фамилии Цзян 24 января вернулся из города Эчжоу, а 19 февраля у него появились симптомы: температура и слабость, и на следующий день он пошел к врачу. Тест на вирусную нуклеиновую кислоту нового типа коронавируса оказался положительным.
Эпидемиологическое расследование показало, что младшей сестре пациента в Эчжоу диагностировали коронавирус еще 2 февраля. Цзян жил у нее три дня.
Китайские эксперты советуют жителям и путешественникам, находящимся в районах неподалеку от Уханя, обратить внимание на этот случай и самоизолироваться, уменьшить вероятность заражения через контакты с другими людьми.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, 20 тысяч 659 человек излечились и выписаны из больниц.
1692152317
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаВОЗКитайУханьВ мире
Рекомендуем
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
Человек проверяет вес
Фитнес-тренер назвал три ошибки, мешающие избавиться от жира на животе
Официальный представитель МВД России Ирина Волк
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Знак коронавируса
ВОЗ обеспокоена числом заболевших коронавирусом без четкой эпидсвязи
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков оценил учения США с имитацией ядерного удара по России
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев
Эксперт оценил обвинения США в адрес России по коронавирусу
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Лукашенко рассказал о неожиданном предложении Путина по нефти
Слитки золота
В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ
Медицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
В Китае уточнили период, когда можно заразиться коронавирусом
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Госдеп обвинил Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
ВОЗ назвала число зараженных коронавирусом за пределами Китая
Рейд судебных приставов по проверке имущественного положения должников
Приставы рассказали о жителе Белгорода с долгом в 14 миллиардов рублей
Праздничный стол
Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 Февраля
Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим, Сирия
Сирия пригрозила сбивать самолеты, нарушающие границу страны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки
01:59Советник Трампа прокомментировал данные о "российском вмешательстве"
01:48В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек
01:43Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с Чикатило
01:26В МИД рассказали об использовании рядом стран темы сирийских беженцев
01:12Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь
01:07В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек
00:56Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю
00:56Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
00:52Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
00:39ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
00:28Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу
00:21Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"
00:13Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
00:10В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии
23:30В Южной Осетии ветераны получат выплаты к 75-летию Победы
23:09В Мексике пропала пятнадцатилетняя россиянка
23:06Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
23:05В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
22:21Эрдоган заявил о гибели турецких военных в Ливии
Лента новостейМолния