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Правительство одобрило поправки об отгуле для диспансеризации
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РИА Новости

Правительство одобрило поправки об отгуле для диспансеризации

10:05 22.02.2020 (обновлено: 15:14 22.02.2020)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоДиспансеризация
Диспансеризация
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Диспансеризация. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми работники старше 40 лет получают право на отгул для диспансеризации. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Вскоре документ внесут в Госдуму.
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Как следует из законопроекта, работникам в возрасте от 40 лет и старше гарантируется освобождение от работы на один день для диспансеризации. Такой отгул можно будет взять раз в год, при этом за работником сохраняются должность и средний заработок.
Проект поправок подготовили в Минтруде. В ведомстве обращали внимание, что формулировка "дополнительный выходной" в этом случае неприемлема, поскольку это рабочий день, в который человек освобождается для прохождения диспансеризации.
В правительстве отметили, что принятие законопроекта сделает диспансеризацию более доступной и будет способствовать увеличению продолжительности жизни и повышению ее качества. Кроме того, эти изменения помогут в реализации нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография".
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RRouslan
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