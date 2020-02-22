Правительство одобрило поправки об отгуле для диспансеризации

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми работники старше 40 лет получают право на отгул для диспансеризации. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Вскоре документ внесут в Госдуму.

Как следует из законопроекта, работникам в возрасте от 40 лет и старше гарантируется освобождение от работы на один день для диспансеризации. Такой отгул можно будет взять раз в год, при этом за работником сохраняются должность и средний заработок.

Проект поправок подготовили в Минтруде. В ведомстве обращали внимание, что формулировка "дополнительный выходной" в этом случае неприемлема, поскольку это рабочий день, в который человек освобождается для прохождения диспансеризации.