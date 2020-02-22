Албания экстрадировала находившегося в розыске россиянина

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Гражданин РФ, находившийся в международном розыске за участие в боевых действиях в Сирии, экстрадирован из Албании, он помещен в СИЗО, сообщает центр общественных связей ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Генпрокуратурой России, НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России организована экстрадиция из Албании находящегося в международном розыске гражданина РФ Мислаева Расула Висаниевича", - говорится в сообщении.

Мислаев, сторонник радикального ислама, в 2013 году уехал в Сирию, где участвовал в боевых действиях против правительственных сил на стороне "Исламского государства"*. В июле 2019 года он был задержан в Албании и помещен под предэкстрадиционный арест.