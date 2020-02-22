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https://ria.ru/20200222/1565089779.html
Албания экстрадировала находившегося в розыске россиянина
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РИА Новости

Албания экстрадировала находившегося в розыске россиянина

10:02 22.02.2020
1972
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Гражданин РФ, находившийся в международном розыске за участие в боевых действиях в Сирии, экстрадирован из Албании, он помещен в СИЗО, сообщает центр общественных связей ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Генпрокуратурой России, НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России организована экстрадиция из Албании находящегося в международном розыске гражданина РФ Мислаева Расула Висаниевича", - говорится в сообщении.
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Мислаев, сторонник радикального ислама, в 2013 году уехал в Сирию, где участвовал в боевых действиях против правительственных сил на стороне "Исламского государства"*. В июле 2019 года он был задержан в Албании и помещен под предэкстрадиционный арест.
"Фигурант изолирован в условиях СИЗО, проводятся необходимые следственные действия", - добавляется в сообщении.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Исламское государствоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Генеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)АлбанияСирияРоссияПроисшествия
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