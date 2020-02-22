В ЛНР один человек погиб при пожаре в доме-интернате

ЛУГАНСК, 22 фев — РИА Новости. Пожар произошел в "Антрацитовском доме-интернате для людей пожилого возраста и инвалидов" в самопровозглашенной Луганской народной республике в пятницу, один человек погиб, говорится в сводке МЧС ЛНР за минувшие сутки.
"В результате неосторожного обращения с огнем установленного лица пожаром уничтожены домашние вещи на площади 15 квадратных метров, деревянная дверь, повреждено пластиковое окно в Государственном учреждении "Антрацитовский дом-интернат для людей пожилого возраста и инвалидов". На месте пожара обнаружен труп мужчины 1977 года рождения", - сообщили в МЧС.
По данным ведомства, пожар был зафиксирован в пятницу вечером. Были эвакуированы 22 человека.