В ЛНР один человек погиб при пожаре в доме-интернате

"В результате неосторожного обращения с огнем установленного лица пожаром уничтожены домашние вещи на площади 15 квадратных метров, деревянная дверь, повреждено пластиковое окно в Государственном учреждении "Антрацитовский дом-интернат для людей пожилого возраста и инвалидов". На месте пожара обнаружен труп мужчины 1977 года рождения", - сообщили в МЧС.