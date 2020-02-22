Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-22T09:17+0300
https://ria.ru/20200222/1565088914.html
Российские дипломаты в Китае рассказали, как не грустить в карантине
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564283294_0:293:2048:1445_1036x0_80_0_0_bf7090104ee01cc70cc851572220dcbc.jpg
РИА Новости

Российские дипломаты в Китае рассказали, как не грустить в карантине

09:17 22.02.2020
861
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКарантин
Карантин
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Карантин. Архивное фото
ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Российские дипломаты, добровольно поехавшие в Ухань для организации эвакуации российских граждан из-за эпидемии коронавируса, считают, что карантин не трагедия, они рассказали российским журналистам, как провести это время с пользой и не грустить.
Два первых секретаря посольства России в Китае Константин Невежкин и Максим Цыганков добровольно вызвались поехать в Ухань для помощи в организации эвакуации российских граждан, после этой командировки они провели две недели в строгом карантине на территории посольства РФ в Пекине.
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
21 февраля, 20:39
Ликвидация близко. В Китае ожидают скорой победы над коронавирусом
"Мы в карантине продолжали работать, для дипломатов работа никогда не останавливается, мы писали и некоторые информационные бумаги, по указанию посла начали разрабатывать определенные рекомендации для департамента ситуационно-кризисного центра и для департамента безопасности. То есть исходя именно из практического опыта, что и как нужно сделать. Мое мнение, что карантин провели плодотворно", - рассказал Невежкин.
В свою очередь Максим Цыганков отметил, что они "общались с теми людьми, которые были в Тюмени. "Мы их поддерживали, они нас поддерживали, узнавали, как их здоровье, как ощущения, в большинстве люди были довольны, те, кто не был доволен, с нами не общались", - сказал он.
Он также добавил, что с эвакуированными они общаются практически каждый день, часто приходят благодарности от родителей, "это приятно".
Отвечая на вопрос о том, что бы он посоветовал тем, кто вынужденно попал в изоляцию из-за коронавируса, Цыганков отметил, что прежде всего нужно "соблюдать карантин".
Микробиологическая лаборатория ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
21 февраля, 14:25
Инфекционисты из России выдвинули версии передачи коронавируса
"Если они остаются с членами семьи - соблюдать правила гигиены, желательно, и дома маску надевать. Что касается питания и лекарств, то обязательно витамин С, обязательно антивирусные", - добавил Цыганков.
Константин Невежкин же подчеркнул, что "в плане психологического здоровья это абсолютно не тот срок, за который можно взгрустнуть".
"Ну и потом, есть столько интересных вещей, можно и творчеством заняться, это чтение книг, просмотр некоторых кинофильмов. Я, например, посмотрел пару-тройку фильмов, которые давно хотел, но не было времени. В конце концов можно просто общаться со своими друзьями и родственниками, не думаю, что это как-то сильно должно усложнить жизнь. Самое главное – не зацикливаться на этом, не строить трагедию", - отметил дипломат.
Два самолета ВКС РФ 5 февраля доставили из провинции Хубэй в тюменский лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ. Всех их изолировали на 14 дней, заболевания ни у кого не выявили. В среду карантин для них закончился, и они начали разъезжаться по домам.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, 20 тысяч 659 человек излечились и выписаны из больниц. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1200 заражений в 26 странах.
530101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаВоздушно-космические силы РоссииХубэйВОЗКитайУханьВ мире
Рекомендуем
Прибытие российского самолета из Уханя в тюменский аэропорт
Российский дипломат рассказал, как помог эвакуировать украинца из КНР
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
СМИ: Госдеп настоял на вывозе американцев с коронавирусом из Японии
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
В Китае уточнили период, когда можно заразиться коронавирусом
Знак коронавируса
ВОЗ обеспокоена числом заболевших коронавирусом без четкой эпидсвязи
Пассажиры в масках и в полиэтиленовых пакетах на железнодорожном вокзале в Шанхае, Китай
В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса
Эвакуация граждан России из Уханя, КНР
Дипломаты рассказали, как эвакуировали россиян из Уханя
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах
Япония
В Японии число зараженных коронавирусом выросло до 758 человек
Прибытие первого военного самолета из Уханя в тюменский аэропорт
Дипломаты поблагодарили КНР за содействие в эвакуации россиян из Уханя
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония
В Японии изучат действие препаратов против гриппа на коронавирус
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
Логотип компании Samsung
Samsung закроет на два дня завод из-за больной коронавирусом работницы
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 2345 человек
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
ВОЗ назвала число зараженных коронавирусом за пределами Китая
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев
Эксперт оценил обвинения США в адрес России по коронавирусу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки
01:59Советник Трампа прокомментировал данные о "российском вмешательстве"
01:48В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек
01:43Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с Чикатило
01:26В МИД рассказали об использовании рядом стран темы сирийских беженцев
01:12Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь
01:07В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек
00:56Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю
00:56Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
00:52Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
00:39ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
00:28Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу
00:21Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"
00:13Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
00:10В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии
23:30В Южной Осетии ветераны получат выплаты к 75-летию Победы
23:09В Мексике пропала пятнадцатилетняя россиянка
23:06Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
23:05В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
22:21Эрдоган заявил о гибели турецких военных в Ливии
Лента новостейМолния