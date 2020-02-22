Российские дипломаты в Китае рассказали, как не грустить в карантине

ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Российские дипломаты, добровольно поехавшие в Российские дипломаты, добровольно поехавшие в Ухань для организации эвакуации российских граждан из-за эпидемии коронавируса , считают, что карантин не трагедия, они рассказали российским журналистам, как провести это время с пользой и не грустить.

Два первых секретаря посольства России в Китае Константин Невежкин и Максим Цыганков добровольно вызвались поехать в Ухань для помощи в организации эвакуации российских граждан, после этой командировки они провели две недели в строгом карантине на территории посольства РФ в Пекине.

"Мы в карантине продолжали работать, для дипломатов работа никогда не останавливается, мы писали и некоторые информационные бумаги, по указанию посла начали разрабатывать определенные рекомендации для департамента ситуационно-кризисного центра и для департамента безопасности. То есть исходя именно из практического опыта, что и как нужно сделать. Мое мнение, что карантин провели плодотворно", - рассказал Невежкин.

В свою очередь Максим Цыганков отметил, что они "общались с теми людьми, которые были в Тюмени. "Мы их поддерживали, они нас поддерживали, узнавали, как их здоровье, как ощущения, в большинстве люди были довольны, те, кто не был доволен, с нами не общались", - сказал он.

Он также добавил, что с эвакуированными они общаются практически каждый день, часто приходят благодарности от родителей, "это приятно".

Отвечая на вопрос о том, что бы он посоветовал тем, кто вынужденно попал в изоляцию из-за коронавируса, Цыганков отметил, что прежде всего нужно "соблюдать карантин".

"Если они остаются с членами семьи - соблюдать правила гигиены, желательно, и дома маску надевать. Что касается питания и лекарств, то обязательно витамин С, обязательно антивирусные", - добавил Цыганков.

Константин Невежкин же подчеркнул, что "в плане психологического здоровья это абсолютно не тот срок, за который можно взгрустнуть".

"Ну и потом, есть столько интересных вещей, можно и творчеством заняться, это чтение книг, просмотр некоторых кинофильмов. Я, например, посмотрел пару-тройку фильмов, которые давно хотел, но не было времени. В конце концов можно просто общаться со своими друзьями и родственниками, не думаю, что это как-то сильно должно усложнить жизнь. Самое главное – не зацикливаться на этом, не строить трагедию", - отметил дипломат.

Два самолета ВКС РФ 5 февраля доставили из провинции Хубэй в тюменский лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ. Всех их изолировали на 14 дней, заболевания ни у кого не выявили. В среду карантин для них закончился, и они начали разъезжаться по домам.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.