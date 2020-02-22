В Москве снег может полностью растаять за субботу

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Снег на большей части Москвы может растаять в течение дня, небольшой покров, возможно, останется в парковых и лесопарковых зонах, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Снег может полностью растаять за сегодня. Вчера метеостанции показывали всего 2 сантиметра, но, учитывая, что он лежит местами, то, скорее всего, растает", – сообщил Леус.
20 февраля, 15:24Вильфанд рассказал, когда погода позволит снять верхнюю одежду
Синоптик добавил, что небольшой покров может остаться в парковой или лесопарковой зоне.
Ранее Леус сообщил РИА Новости, что в субботу в Москве ожидаются небольшие осадки в начале дня и до плюс 6 градусов тепла.