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В Москве снег может полностью растаять за субботу
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РИА Новости

В Москве снег может полностью растаять за субботу

09:11 22.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновВ парке "Зарядье" в Москве
В парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
В парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Снег на большей части Москвы может растаять в течение дня, небольшой покров, возможно, останется в парковых и лесопарковых зонах, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Снег может полностью растаять за сегодня. Вчера метеостанции показывали всего 2 сантиметра, но, учитывая, что он лежит местами, то, скорее всего, растает", – сообщил Леус.
Роман Вильфанд
20 февраля, 15:24
Вильфанд рассказал, когда погода позволит снять верхнюю одежду
Синоптик добавил, что небольшой покров может остаться в парковой или лесопарковой зоне.
Ранее Леус сообщил РИА Новости, что в субботу в Москве ожидаются небольшие осадки в начале дня и до плюс 6 градусов тепла.
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Михаил ЛеусМоскваОбщество
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