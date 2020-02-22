Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
2020-02-22T09:08+0300
https://ria.ru/20200222/1565088752.html
В московских медучреждениях заменят почти 400 лифтов
https://cdn24.img.ria.ru/images/155815/35/1558153501_0:221:2856:1828_1036x0_80_0_0_d437f3412b07a9d3585e0bd6979a6564.jpg
РИА Новости

В московских медучреждениях заменят почти 400 лифтов

09:08 22.02.2020
37
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛифт
Лифт
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Лифт. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Почти 400 лифтов заменят в 2020 году в медучреждениях Москвы, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

"В этом году в медицинских учреждениях Москвы заменят 396 лифтов, у которых заканчивается нормативный срок эксплуатации (25 лет). Новые подъемники установят в 141 объекте здравоохранения во всех округах столицы", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Детская площадка во дворе жилого дома
Вчера, 08:00Хорошие новости
Парк или площадка: что построить, решают местные жители
Он отметил, что все лифты соответствуют техническому регламенту Таможенного союза "Безопасность лифтов", также уже обследованы лифтовые шахты и подготовлены технические заключения. Заммэра добавил, что монтаж оборудования проведут в два этапа, чтобы минимизировать неудобства для пациентов и медицинского персонала. Новые подъемники оснащены автоматическими дверями и характеризуются улучшенной точностью остановки.
"В каждом из 141 объектов появятся лифты, адаптированные для маломобильных граждан: в них предусмотрен гонг и голосовое оповещение о прибытии лифта, панели управления расположены с обеих сторон, кнопки выбора этажей дополнены шрифтом Брайля", - подчеркнул Бирюков.
По его словам, для обеспечения безопасной эксплуатации лифтового оборудования предусмотрен диспетчерский контроль и система видеонаблюдения. По согласованию с лечебным учреждением в подъемниках дополнительно установят поручни и зеркала.
Проект планировки территории по реновации в Измайлово
20 февраля, 09:27Программа реновации в Москве
В Москве рассматривают 40 новых площадок реновации
000000
Обсудить 0
Москва Сегодня: мегаполис для жизниНовости - НедвижимостьПетр БирюковМоскваОбщество
Рекомендуем
Пожарный
В ЛНР один человек погиб при пожаре в доме-интернате
В парке Зарядье в Москве
В Москве снег может полностью растаять за субботу
Сотрудник противопожарной службы
В Красноярске потушили пожар, где погиб человек
Руки в наручниках
Албания экстрадировала находившегося в розыске россиянина
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах
Нигер
В Нигере в ходе военной операции ликвидировали 120 террористов
Строительство в Восточном Иерусалиме
ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
Нашивка на форме сотрудника Роспотребнадзора
В России 11 тысяч прибывших из Китая остаются под наблюдением медиков
Американский политический консультант Роджер Стоун
Трамп помилует Стоуна, считает американский эксперт
В Кандалакше мурманской области подросток, подозревается в том, что пытался задушить и закопать в снег 11-летнего мальчика
В Мурманской области подростка заподозрили в попытке убийства ребенка
Карантин
Российские дипломаты в Китае рассказали, как не грустить в карантине
Отключение воды
Киев сократил подачу воды в ЛНР из-за остановки фильтровальной станции
Вид на город Эль-Кувейт сверху
Кувейт приостановил авиасообщение с Ираном из-за коронавируса
Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов
В СФ заявили об оборонительном характере российской военной доктрины
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
СМИ: Госдеп настоял на вывозе американцев с коронавирусом из Японии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки
01:59Советник Трампа прокомментировал данные о "российском вмешательстве"
01:48В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек
01:43Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с Чикатило
01:26В МИД рассказали об использовании рядом стран темы сирийских беженцев
01:12Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь
01:07В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек
00:56Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю
00:56Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
00:52Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
00:39ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
00:28Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу
00:21Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"
00:13Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
00:10В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии
23:30В Южной Осетии ветераны получат выплаты к 75-летию Победы
23:09В Мексике пропала пятнадцатилетняя россиянка
23:06Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
23:05В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
22:21Эрдоган заявил о гибели турецких военных в Ливии
Лента новостейМолния