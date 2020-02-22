В московских медучреждениях заменят почти 400 лифтов

"В этом году в медицинских учреждениях Москвы заменят 396 лифтов, у которых заканчивается нормативный срок эксплуатации (25 лет). Новые подъемники установят в 141 объекте здравоохранения во всех округах столицы", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова .

Он отметил, что все лифты соответствуют техническому регламенту Таможенного союза "Безопасность лифтов", также уже обследованы лифтовые шахты и подготовлены технические заключения. Заммэра добавил, что монтаж оборудования проведут в два этапа, чтобы минимизировать неудобства для пациентов и медицинского персонала. Новые подъемники оснащены автоматическими дверями и характеризуются улучшенной точностью остановки.