HBO сообщил о выходе нового эпизода сериала "Друзья"

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Новый эпизод сериала "Друзья" выйдет в мае, сообщает сайт Warner Media.
В серии снимутся все звезды сериала — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер. Режиссером нового эпизода выступит Бен Уинстон.
Эпизод будет доступен на стриминговой платформе HBO Max.
"Друзья" — американский комедийный сериал о жизни шести приятелей на Манхэттене. Серии выходили с 1994 по 2004 год.
Всего было снято десять сезонов — в общей сложности 236 эпизодов. Сериал и актеры были удостоены множества наград, в том числе шести премий "Эмми" и "Золотой глобус".