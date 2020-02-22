Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-22T15:40+0300
https://ria.ru/20200222/1565088623.html
HBO сообщил о выходе нового эпизода сериала "Друзья"
https://cdn23.img.ria.ru/images/155868/70/1558687008_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_149a8da2d66a6eb1c977d4cd7a79dc53.jpg
РИА Новости

HBO сообщил о выходе нового эпизода сериала "Друзья"

09:07 22.02.2020 (обновлено: 15:40 22.02.2020)
15608
© Фото : NBC Television 1994-2004Кадр из сериала "Друзья"
Кадр из сериала Друзья
© Фото : NBC Television 1994-2004
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Новый эпизод сериала "Друзья" выйдет в мае, сообщает сайт Warner Media.
В серии снимутся все звезды сериала — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер. Режиссером нового эпизода выступит Бен Уинстон.
Эпизод будет доступен на стриминговой платформе HBO Max.
"Друзья" — американский комедийный сериал о жизни шести приятелей на Манхэттене. Серии выходили с 1994 по 2004 год.
Всего было снято десять сезонов — в общей сложности 236 эпизодов. Сериал и актеры были удостоены множества наград, в том числе шести премий "Эмми" и "Золотой глобус".
200882225
Обсудить 2
КультураЗолотой глобусЭммиМэттью ПерриДэвид ШвиммерМэтт ЛебланКортни КоксHBO"Друзья" (сериал)Лиза КудроуДженнифер ЭнистонСША
Рекомендуем
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
Красноярск, виды города
В Красноярске отреагировали на пост Тунберг о "черном небе" в городе
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу
Слитки золота
В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ
Диспансеризация
Правительство одобрило поправки об отгуле для диспансеризации
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner после приземления на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. 22 декабря 2019
Boeing рассказала о покупке в России детали для корабля Starliner
Медучреждение
Под Киевом разгорелся скандал из-за отказа врача говорить по-украински
Российско-украинская граница
Россиянин пытался провезти на Украину шесть тысяч долларов
Пробирки с образцами крови для исследований
"Ъ" опубликовал перечень поручений Путина по борьбе с ВИЧ
Сергей Шнуров
Шнуров прокомментировал планы Валерии создать новую партию
Облако, образовавшееся после ядерного взрыва
США на учениях сымитировали ядерный удар по России
Телеведущий Дмитрий Дибров
Малышева рассказала о клятве, данной Дибровым
Мужчина работает за ноутбуком
Процесс установки Windows 10 усложнился
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Лукашенко рассказал о неожиданном предложении Путина по нефти
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
Шнуров прокомментировал вступление в Партию роста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки
01:59Советник Трампа прокомментировал данные о "российском вмешательстве"
01:48В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек
01:43Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с Чикатило
01:26В МИД рассказали об использовании рядом стран темы сирийских беженцев
01:12Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь
01:07В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек
00:56Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю
00:56Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
00:52Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
00:39ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
00:28Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу
00:21Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"
00:13Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
00:10В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии
23:30В Южной Осетии ветераны получат выплаты к 75-летию Победы
23:09В Мексике пропала пятнадцатилетняя россиянка
23:06Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
23:05В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
22:21Эрдоган заявил о гибели турецких военных в Ливии
Лента новостейМолния