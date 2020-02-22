В Красноярске потушили пожар, где погиб человек

КРАСНОЯРСК, 22 фев - РИА Новости. Пожар в жилом доме в Красноярске, где погиб человек и четверо пострадали, ликвидирован, сообщили журналистам в региональном главке МЧС.
"В 12.38 (08.38 мск) ликвидация пожара. Причина устанавливается", - говорится в официальном сообщении ведомства.
Пожар произошел в 3.09 (23.09 мск пятницы) в двухэтажном жилом доме на 32 квартиры. Сотрудники МЧС эвакуировали 32 человека, в том числе 7 детей. Жителям пострадавших квартир выделили места для проживания в общежитии маневренного фонда. Площадь пожара составила 300 квадратных метров, причина возгорания уточняется. В минздраве региона сообщили, что три человека из пяти пострадавших при пожаре находятся в тяжелом состоянии в ожоговом центре, еще один получил травмы и также в больнице, один человек скончался.