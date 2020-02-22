Киев сократил подачу воды в ЛНР из-за остановки фильтровальной станции

ЛУГАНСК, 22 фев — РИА Новости. Остановлена работа Западной фильтровальной станции (ЗФС), расположенной на подконтрольной Киеву территории Донбасса, из-за этого сокращена подача воды в 11 населенных пунктов самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС-2) — единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева.
"В связи с тем, что была обесточена ЗФС 2-го подъема (под контролем Киева) с 14.00 (совпадает с мск.) 21 февраля прекращена подача на насосную станцию ЗФС - сокращена подача воды потребителям одиннадцати городов ЛНР", - сообщили в МЧС.
По данным ведомства, в Первомайск подача воды с подконтрольной Киеву территории прекращена полностью, в Артемовск и Зоринск – на 60%, Славяносербск – на 50%, Стаханов, Кировск, Брянка – на 40%, Алчевск, Перевальск – на 30%, Антрацит, Красный Луч – на 20%.
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