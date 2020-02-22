Киев сократил подачу воды в ЛНР из-за остановки фильтровальной станции

"В связи с тем, что была обесточена ЗФС 2-го подъема (под контролем Киева) с 14.00 (совпадает с мск.) 21 февраля прекращена подача на насосную станцию ЗФС - сокращена подача воды потребителям одиннадцати городов ЛНР", - сообщили в МЧС.