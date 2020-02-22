Трамп прокомментировал сообщения о поддержке Россией Сандерса

"Информационная гражданская война в США". РФ обвиняют во вмешательстве Американские СМИ пишут, что Россия теперь вмешивается уже и в выборы президента США 2020 года. Причину этой информационной кампании объяснил в эфире радио Sputnik политический аналитик Павел Шипилин.