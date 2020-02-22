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Трамп прокомментировал сообщения о поддержке Россией Сандерса
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РИА Новости

Трамп прокомментировал сообщения о поддержке Россией Сандерса

08:39 22.02.2020
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Демократы используют слухи о "поддержке Россией" кандидата на номинацию от Демократической партии США Берни Сандерса, чтобы дискредитировать его и не допустить его участия в президентской гонке, заявил президент США Дональд Трамп.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия якобы пытается помочь Сандерсу на выборах президента США-2020. Сам Сандерс в ответ на публикации заявил, что не нуждается в такой помощи и призвал РФ "держаться подальше" от американских выборов.
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21 февраля, 19:32
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"Теперь MSDNS, CNN и другие лживые СМИ добавили безумного Берни в список российских сторонников… Но теперь они сообщают, что президент Путин хочет, чтобы Берни (или я) победил. Причина в том, что бездельники-демократы, используя Обман номер 7, не хотят, чтобы Берни Сандерс стал кандидатом от Демократической партии, они считают, что это плохо скажется на его шансах. Это все снова фальсификация против безумного Берни Сандерса!" - написал Трамп в Twitter.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "параноидальными" сообщения о вмешательстве РФ в праймериз в США, отметив, что в Кремле ожидают роста таких "новостей" по мере приближения выборов. Таким образом он отреагировал на публикацию The New York Times, которая со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что Россия попытается помочь президенту США Дональду Трампу переизбираться на выборах в 2020 году и, в том числе, будет вмешиваться в праймериз демократов.
Сторонники президента США Дональда Трампа во время его предвыборного выступления в штате Нью-Гэмпшир
21 февраля, 08:59Сказано в эфире
"Информационная гражданская война в США". РФ обвиняют во вмешательствеАмериканские СМИ пишут, что Россия теперь вмешивается уже и в выборы президента США 2020 года. Причину этой информационной кампании объяснил в эфире радио Sputnik политический аналитик Павел Шипилин.
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Берни СандерсДональд ТрампДмитрий ПесковСШАВ мире
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