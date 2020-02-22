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В Якутии у пациентки из Таиланда не подтвердили коронавирус
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РИА Новости

В Якутии у пациентки из Таиланда не подтвердили коронавирус

08:20 22.02.2020
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© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Антон Вергун
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В больнице. Архивное фото
ЯКУТСК, 22 фев – РИА Новости. Анализы прибывшей из Таиланда пациентки республиканской больницы №1 в Якутии не подтвердили наличие коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
"Пациент прибыл в Якутск из Таиланда 11 февраля. В пятницу при обращении в республиканскую больницу №1 – национальный медцентр врач-инфекционист ее направил на дополнительное обследование в целях исключения коронавирусной инфекции COVID-19. Подозрения не подтвердились. На данный момент женщина находится под наблюдением", - отметили в пресс-службе.
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Кроме того, в ведомстве отметили, что, по данным управления Роспотребнадзора по республике, на территории Таиланда отсутствуют очаги коронавируса.
Ранее сообщалось, что вирусологическая лаборатория регионального Роспотребнадзора начала проводить анализы на наличие коронавируса у граждан в Якутске, соответствующая тест-система прошла регистрацию.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 76 тысяч человек, скончались 2345, излечились свыше 20,6 тысячи. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.
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Республика Саха (Якутия)Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗКитайРоссияУханьТаиландОбщество
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