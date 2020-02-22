В Якутии у пациентки из Таиланда не подтвердили коронавирус

"Пациент прибыл в Якутск из Таиланда 11 февраля. В пятницу при обращении в республиканскую больницу №1 – национальный медцентр врач-инфекционист ее направил на дополнительное обследование в целях исключения коронавирусной инфекции COVID-19. Подозрения не подтвердились. На данный момент женщина находится под наблюдением", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве отметили, что, по данным управления Роспотребнадзора по республике, на территории Таиланда отсутствуют очаги коронавируса.

Ранее сообщалось, что вирусологическая лаборатория регионального Роспотребнадзора начала проводить анализы на наличие коронавируса у граждан в Якутске, соответствующая тест-система прошла регистрацию.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 76 тысяч человек, скончались 2345, излечились свыше 20,6 тысячи. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.