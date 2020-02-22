ЛНР заявила о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 20 февраля украинские силовики не нарушали режим тишины.

"За 21 февраля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.

Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 миллиметров, вооружения БМП, а также гранатометов по подконтрольным республике населенным пунктам Логвиново и Донецкий.