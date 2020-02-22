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https://ria.ru/20200222/1565088023.html
ЛНР заявила о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки
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РИА Новости

ЛНР заявила о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

08:07 22.02.2020
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© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военнослужащий. Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 20 февраля украинские силовики не нарушали режим тишины.
"За 21 февраля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 миллиметров, вооружения БМП, а также гранатометов по подконтрольным республике населенным пунктам Логвиново и Донецкий.
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