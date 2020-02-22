В Красноярске умер один из пострадавших при пожаре в жилом доме

Ранее в МЧС сообщили, что пожар в двухэтажном 32-квартирном жилом доме произошел ночью. Дом одноподъездный, коридорного типа. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. При пожаре пострадали пять человек, были эвакуированы 32 человека, из них 7 детей. Мэрия Красноярска предоставила им резервное жилье.