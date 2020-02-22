В Красноярске умер один из пострадавших при пожаре в жилом доме

КРАСНОЯРСК, 22 фев - РИА Новости. Один из пяти пострадавших при пожаре в многоквартирном жилом доме в Красноярске скончался, остальные госпитализированы, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Ранее в МЧС сообщили, что пожар в двухэтажном 32-квартирном жилом доме произошел ночью. Дом одноподъездный, коридорного типа. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. При пожаре пострадали пять человек, были эвакуированы 32 человека, из них 7 детей. Мэрия Красноярска предоставила им резервное жилье.
"Три человека в тяжелом состоянии, один средней тяжести, один мужчина скончался", - сказала собеседница агентства.
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