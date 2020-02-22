Дело экс-зампреда правительства Хабаровского края дошло до суда

ХАБАРОВСК, 22 фев - РИА Новости. Заместитель Генпрокурора РФ Игорь Ткачёв утвердил обвинительное заключение по делу бывшего вице-премьера правительства Заместитель Генпрокурора РФ Игорь Ткачёв утвердил обвинительное заключение по делу бывшего вице-премьера правительства Хабаровского края Василия Шихалева, обвиняемого в злоупотреблениях при реализации приоритетных инвестпроектов в лесной отрасли с ущербом государству в 77 миллионов рублей, в ближайшее время дело уйдет в суд, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, экс-чиновник обеспечил незаконное предоставление деревообрабатывающему предприятию своего знакомого преференций по уплате арендных платежей за пользование лесными участками, существенно занизив их размер. Следствие полагает, что это нанесло федеральному бюджету ущерб в размере 77 миллионов рублей. Дело было возбуждено по материалам проверки управления Генпрокуратуры РФ в ДФО.

"Заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачёв утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства Хабаровского края. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после вручения копии обвинительного заключения дело направят для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Хабаровска.

Ранее сообщалось, что по делу о махинациях с лесом в компании "Азия-лес" проходят бывший первый зампред правительства региона Василий Шихалев и экс-руководитель ООО "Азия Лес" Александр Пудовкин. В отношении Шихалева возбуждались дела по статьям "превышение должностных полномочий" и "пособничество в мошенничестве", в отношении Пудовкина - "мошенничество" и "пособничество в превышении должностных полномочий". Следствие полагало, что лесопользователь незаконно получил из федерального бюджета более 1 миллиарда рублей субсидий, а экс-чиновник оказывал ему протекцию. Шихалев уволился из правительства региона осенью 2018 года. Оба обвиняемых находятся под домашним арестом.