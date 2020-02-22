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2020-02-22T07:15+0300
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Дело экс-зампреда правительства Хабаровского края дошло до суда
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РИА Новости

Дело экс-зампреда правительства Хабаровского края дошло до суда

07:15 22.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 22 фев - РИА Новости. Заместитель Генпрокурора РФ Игорь Ткачёв утвердил обвинительное заключение по делу бывшего вице-премьера правительства Хабаровского края Василия Шихалева, обвиняемого в злоупотреблениях при реализации приоритетных инвестпроектов в лесной отрасли с ущербом государству в 77 миллионов рублей, в ближайшее время дело уйдет в суд, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
По версии следствия, экс-чиновник обеспечил незаконное предоставление деревообрабатывающему предприятию своего знакомого преференций по уплате арендных платежей за пользование лесными участками, существенно занизив их размер. Следствие полагает, что это нанесло федеральному бюджету ущерб в размере 77 миллионов рублей. Дело было возбуждено по материалам проверки управления Генпрокуратуры РФ в ДФО.
"Заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачёв утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства Хабаровского края. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия", - говорится в сообщении.
Офис компании Нафтогаз в Киеве
14 февраля, 21:39
Экс-главу департамента "Нафтогаза" заподозрили в злоупотреблении
Отмечается, что после вручения копии обвинительного заключения дело направят для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Хабаровска.
Ранее сообщалось, что по делу о махинациях с лесом в компании "Азия-лес" проходят бывший первый зампред правительства региона Василий Шихалев и экс-руководитель ООО "Азия Лес" Александр Пудовкин. В отношении Шихалева возбуждались дела по статьям "превышение должностных полномочий" и "пособничество в мошенничестве", в отношении Пудовкина - "мошенничество" и "пособничество в превышении должностных полномочий". Следствие полагало, что лесопользователь незаконно получил из федерального бюджета более 1 миллиарда рублей субсидий, а экс-чиновник оказывал ему протекцию. Шихалев уволился из правительства региона осенью 2018 года. Оба обвиняемых находятся под домашним арестом.
Проект компании "Азия лес" ранее имел статус приоритетного инвестиционного проекта. Планировалось построить заводы по производству пиломатериалов, технологической щепы и топливных гранул, был построен только последний. После проверок и возбуждения уголовных дел проект исключили из перечня приоритетных. Договоры аренды лесных участков расторгли. Власти Хабаровского края предлагали новому руководству компании сохранить предприятие и покупать лес у других лесозаготовителей. Арбитражный суд Хабаровского края в декабре 2019 года ввел на "Азия-лес" процедуру наблюдения.
Сотрудник полиции
17 января, 16:29
Главу саратовского Минздрава уличили в злоупотреблении полномочиями
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Генеральная прокуратура РФХабаровский крайПроисшествия
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