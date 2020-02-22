Boeing рассказала о покупке в России детали для корабля Starliner

Космический корабль Boeing CST-100 Starliner после приземления на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. 22 декабря 2019

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Boeing покупает в России преобразователь питания для своего пилотируемого космического корабля Starliner , сообщило космическое подразделение компании.

Накануне гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что с удивлением узнал об агрегате для системы посадки Starliner, который частная российская компания делает в Воронеже по заказу Boeing.

"Starliner использует блок преобразования питания, поставляемый ЗАО "Орбита" в Воронеже. <...> Он позволяет Starliner получать электропитание с МКС, когда он пристыкован к ней", — говорится в Twitter космического подразделения Boeing.

Там отметили, что этот преобразователь применяется на МКС уже 20 лет. Для Starliner его массу уменьшили. А выбрали именно это устройство благодаря его надежности.

После того как в 2011-м вывели из эксплуатации американскую многоразовую пилотируемую транспортную систему Space Shuttle, у США больше не осталось пилотируемых кораблей. С тех пор экипажи на МКС доставляли только российские "Союзы". Но сейчас в Штатах разрабатываются сразу два новых корабля — Crew Dragon компании SpaceX и Starliner от Boeing.

Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС в марте прошлого года, первый пилотируемый полет намечен на май.

В декабре в первый полет отправился Starliner, но по техническим причинам его стыковку с МКС отменили. В январе стало известно, что НАСА заложило 410 миллионов долларов на возможность повторного испытательного полета.