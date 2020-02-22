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РИА Наука
2020-02-22T15:51+0300
https://ria.ru/20200222/1565087615.html
Boeing рассказала о покупке в России детали для корабля Starliner
https://cdn21.img.ria.ru/images/156270/66/1562706690_0:226:2048:1378_1036x0_80_0_0_bd6d83bb23b3f44ac9e42712eb840fad.jpg
РИА Новости

Boeing рассказала о покупке в России детали для корабля Starliner

06:44 22.02.2020 (обновлено: 15:51 22.02.2020)
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© NASA / Bill IngallsКосмический корабль Boeing CST-100 Starliner после приземления на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. 22 декабря 2019
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner после приземления на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. 22 декабря 2019
© NASA / Bill Ingalls
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Boeing покупает в России преобразователь питания для своего пилотируемого космического корабля Starliner, сообщило космическое подразделение компании.
Накануне гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что с удивлением узнал об агрегате для системы посадки Starliner, который частная российская компания делает в Воронеже по заказу Boeing.

"Starliner использует блок преобразования питания, поставляемый ЗАО "Орбита" в Воронеже. <...> Он позволяет Starliner получать электропитание с МКС, когда он пристыкован к ней", — говорится в Twitter космического подразделения Boeing.

Там отметили, что этот преобразователь применяется на МКС уже 20 лет. Для Starliner его массу уменьшили. А выбрали именно это устройство благодаря его надежности.
Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019
22 декабря 2019, 19:18
Обнародовано видео приземления Starliner в Нью-Мексико
После того как в 2011-м вывели из эксплуатации американскую многоразовую пилотируемую транспортную систему Space Shuttle, у США больше не осталось пилотируемых кораблей. С тех пор экипажи на МКС доставляли только российские "Союзы". Но сейчас в Штатах разрабатываются сразу два новых корабля — Crew Dragon компании SpaceX и Starliner от Boeing.
Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС в марте прошлого года, первый пилотируемый полет намечен на май.
В декабре в первый полет отправился Starliner, но по техническим причинам его стыковку с МКС отменили. В январе стало известно, что НАСА заложило 410 миллионов долларов на возможность повторного испытательного полета.
После испытаний НАСА сертифицирует Crew Dragon и Starliner для штатных миссий на МКС.
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner приземляется на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. 22 декабря 2019
22 декабря 2019, 18:20РИА Наука
Побывавший на корабле Starliner манекен находится в хорошем состоянии
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РИА НаукаStarlinerКосмос - РИА НаукаThe Boeing CompanyРоссияСША
Популярные комментарии
Многое было просто подарено в 90-е годы, и теперь и вовсе уже не имеет отношения к России. Вернее иметь то имеет, но уже несет значок того же боинг. Ну и времена были) Мир мог измениться тогда в лучшую сторону, но мы изменились, а США так и остались в том времени.
22 февраля, 07:02
ИЯИбрагим Яблоков
3900301
Вызывает крайнее удивление то, что в «Роскосмосе» даже и не слышали о том, какие компоненты от российских производителей поставляются в США. Это просто выдающийся уровень раздолбайства. Интересно, а в «Роскомосе» вообще работает 1-й Отдел? А в ФСБ знают о том, что в «Роскосмосе» не знают, что поставляется российскими поставщиками в США?
22 февраля, 08:47
Владимир Белогорский
24200111
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