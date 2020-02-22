Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-22T05:54+0300
https://ria.ru/20200222/1565087458.html
Премьер Малайзии получил право решить, когда покинуть пост
https://cdn24.img.ria.ru/images/155832/86/1558328654_0:79:3070:1805_1036x0_80_0_0_30c1de45e9fb392a8a1415263e67e47a.jpg
РИА Новости

Премьер Малайзии получил право решить, когда покинуть пост

05:54 22.02.2020
518
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПремьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Высший совет правящей коалиции Малайзии "Альянс надежды" (Pakatan Harapan) вынес решение, что 94-летний премьер-министр Махатхир Мохамад может самостоятельно решать, когда оставить свой пост, сообщает газета Star.
В 2018 году Махатхир занял пост премьер-министра от оппозиционной коалиции. Ранее он 22 года (с 1981-го по 2003-й) возглавлял правительство от правящей партии. Махатхир и коалиция подтвердили, что примерно через два года лидер Народной Партии справедливости Анвар Ибрагим займёт пост премьер-министра. Однако позднее Махатхир сказал, что готов остаться на посту премьер-министра более двух лет, если этого хотят представители общественности.
При этом уже в конце прошлого года Махатхир не исключил, что может остаться у власти до 2030 года. Он пообещал, что уйдет в отставку, когда решит проблемы, оставленные прошлым правительством.
"Я горжусь тем, что все предоставили мне решать, когда мне следует отказаться от должности. Я решу… Это решение было принято единогласно", - приводит слова Махатхира издание Star.
Анвар Ибрагим в свою очередь заявил, что сам предложил Махатхиру такой выбор. "Когда он решит, что настало правильное время, тогда это произойдет. До тех пор я буду терпелив", - добавил он.
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад во время встречи с президентом Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
10 февраля, 12:29
Спасти Америку. Премьер Малайзии предложил Трампу уйти в отставку
201000
Обсудить 0
Махатхир МохамадМалайзияВ мире
Рекомендуем
Председатель КНР Си Цзиньпин
Си Цзиньпин поблагодарил Гейтса за поддержку в борьбе с коронавирусом
Кибербезопасность
Посольство ответило на обвинения США в адрес РФ в кибератаках в Грузии
Президент США Дональд Трамп
СМИ: Белый дом попросил составить списки противников Трампа
Медучреждение
Под Киевом разгорелся скандал из-за отказа врача говорить по-украински
Вывеска на офисе компании Петробрас
Профсоюз Petrobras согласился прекратить забастовку в Бразилии
Пляж Кута на острове Бали
На Бали строителя, укравшего телефон у туриста, посадят на пять лет
Парагвай
Лишь 13 из 75 сбежавших заключенных в Парагвае снова задержали
Американский кинорежиссер Мартин Скорсезе и южнокорейский кинорежиссер и сценарист Пон Чжун Хо
Мартин Скорсезе направил трогательное письмо режиссеру "Паразитов"
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Жильцов сгоревшего дома в Красноярске расселили в резервное жилье
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал сообщения о поддержке Россией Сандерса
Город Алеппо в Сирии
В Алеппо начали восстанавливать освобожденные от боевиков районы
Сергей Шнуров
Шнуров прокомментировал планы Валерии создать новую партию
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео встретился с новым султаном Омана
Демонстрант бросает камень в сторону полицейского фургона во время акции протеста против прибытия самолета с эвакуированными из Китая в село Новые Санжары Полтавской области
Китайские читатели оценили "прием" эвакуированных украинцев на родине
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло почти вдвое
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:59Советник Трампа прокомментировал данные о "российском вмешательстве"
01:48В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек
01:43Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с Чикатило
01:26В МИД рассказали об использовании рядом стран темы сирийских беженцев
01:12Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь
01:07В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек
00:56Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю
00:56Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
00:52Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
00:39ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
00:28Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу
00:21Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"
00:13Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
00:10В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии
23:30В Южной Осетии ветераны получат выплаты к 75-летию Победы
23:09В Мексике пропала пятнадцатилетняя россиянка
23:06Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
23:05В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
22:21Эрдоган заявил о гибели турецких военных в Ливии
22:15Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина
Лента новостейМолния