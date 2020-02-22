Премьер Малайзии получил право решить, когда покинуть пост

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Высший совет правящей коалиции Высший совет правящей коалиции Малайзии "Альянс надежды" (Pakatan Harapan) вынес решение, что 94-летний премьер-министр Махатхир Мохамад может самостоятельно решать, когда оставить свой пост, сообщает газета Star

В 2018 году Махатхир занял пост премьер-министра от оппозиционной коалиции. Ранее он 22 года (с 1981-го по 2003-й) возглавлял правительство от правящей партии. Махатхир и коалиция подтвердили, что примерно через два года лидер Народной Партии справедливости Анвар Ибрагим займёт пост премьер-министра. Однако позднее Махатхир сказал, что готов остаться на посту премьер-министра более двух лет, если этого хотят представители общественности.

При этом уже в конце прошлого года Махатхир не исключил, что может остаться у власти до 2030 года. Он пообещал, что уйдет в отставку, когда решит проблемы, оставленные прошлым правительством.

"Я горжусь тем, что все предоставили мне решать, когда мне следует отказаться от должности. Я решу… Это решение было принято единогласно", - приводит слова Махатхира издание Star.