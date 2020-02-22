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Посольство ответило на обвинения США в адрес РФ в кибератаках в Грузии
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РИА Новости

Посольство ответило на обвинения США в адрес РФ в кибератаках в Грузии

05:50 22.02.2020 (обновлено: 10:28 22.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Посольство России в США выразило разочарование из-за того, что Вашингтон вслед за Тбилиси обвинил Москву в причастности к кибератакам против грузинских сайтов.
В дипмиссии эти обвинения назвали бездоказательными.
Оттава
21 февраля, 06:18
Посольство РФ ответило на заявление Канады о кибератаках против Грузии

"Вызывает сожаление, что когда-то славившиеся высоким профессионализмом американские дипломаты все чаще в своей работе прибегают к методам бульварных журналистов", — говорится в заявлении на странице посольства в Facebook.

Кроме того, дипломаты выразили разочарование тем, что в Америке, да и на Западе в целом спекуляции, получающие хорошую поддержку, преподносятся как истина в последней инстанции.
В посольстве напомнили, что Россия готова к диалогу по всем актуальным вопросам международной повестки дня, среди которых и обеспечение информационной безопасности. "К сожалению, коллеги на предметные дискуссии не идут", — констатировали в дипмиссии.
На днях представитель МИД Грузии Владимир Константиниди обвинил Россию в том, что 28 октября она якобы провела "широкомасштабную кибератаку" на сайты администрации президента, судебной системы, разных муниципалитетов, государственных и коммерческих организаций, а также СМИ. Никаких доказательств вины Москвы он не привел, тем не менее госсекретарь США Майк Помпео, а также МИД Великобритании и Польши поддержали обвинения со стороны Тбилиси.
В Москве в ответ в очередной раз подчеркнули, что не собирались и не собираются никоим образом вмешиваться во внутренние дела Грузии.
Россия не раз предлагала странам Запада совместно противодействовать киберпреступлениям. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, стратегически важные области российской экономики постоянно подвергаются атакам из-за рубежа, а соответствующие ведомства ведут с этим борьбу. При этом, подчеркивал он, Россия не имела и никогда не будет иметь отношения к преступлениям в киберсфере.
Здание МИД России
20 февраля, 22:58
В МИД назвали очевидным вбросом обвинения Грузии в кибератаках
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РоссияСШАГрузияВ мире
Популярные комментарии
Какие атаки ? Еще Трампа не выбрали Голоса подсчитывают в избиркоме В Грузии атаковать то не кого кроме баранов
22 февраля, 06:27
alex alex
49150002
Интересно, а зачем России проводить "широкомасштабную подрывную кибератаку" с целью дистабилизации текущей экономической деятельности Грузии? Когда как одним указом Президента РФ, максимум на 2 (двух) листах формата А4, написанных даже от руки, корявым почерком, можно обрушить ее экономику минимум раза в 2 (два). Никто же этим не занимается, даже несмотря на то, что некоторые силы в Грузии, ну прям сил нет, на это нарываются. Может России все же стоит прислушаться к их просьбе?
22 февраля, 07:18
РСРадик Сафаргалиев
6140001
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