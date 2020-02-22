Посольство ответило на обвинения США в адрес РФ в кибератаках в Грузии

В дипмиссии эти обвинения назвали бездоказательными.
"Вызывает сожаление, что когда-то славившиеся высоким профессионализмом американские дипломаты все чаще в своей работе прибегают к методам бульварных журналистов", — говорится в заявлении на странице посольства в Facebook.
Кроме того, дипломаты выразили разочарование тем, что в Америке, да и на Западе в целом спекуляции, получающие хорошую поддержку, преподносятся как истина в последней инстанции.
В посольстве напомнили, что Россия готова к диалогу по всем актуальным вопросам международной повестки дня, среди которых и обеспечение информационной безопасности. "К сожалению, коллеги на предметные дискуссии не идут", — констатировали в дипмиссии.
На днях представитель МИД Грузии Владимир Константиниди обвинил Россию в том, что 28 октября она якобы провела "широкомасштабную кибератаку" на сайты администрации президента, судебной системы, разных муниципалитетов, государственных и коммерческих организаций, а также СМИ. Никаких доказательств вины Москвы он не привел, тем не менее госсекретарь США Майк Помпео, а также МИД Великобритании и Польши поддержали обвинения со стороны Тбилиси.
В Москве в ответ в очередной раз подчеркнули, что не собирались и не собираются никоим образом вмешиваться во внутренние дела Грузии.
Россия не раз предлагала странам Запада совместно противодействовать киберпреступлениям. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, стратегически важные области российской экономики постоянно подвергаются атакам из-за рубежа, а соответствующие ведомства ведут с этим борьбу. При этом, подчеркивал он, Россия не имела и никогда не будет иметь отношения к преступлениям в киберсфере.
20 февраля, 22:58В МИД назвали очевидным вбросом обвинения Грузии в кибератаках