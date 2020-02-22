Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-22T05:41+0300
https://ria.ru/20200222/1565087394.html
Жильцов сгоревшего дома в Красноярске расселили в резервное жилье
https://cdn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:0:3071:1727_1036x0_80_0_0_c6bc43eadce7fbaa4245b1413496605d.jpg
РИА Новости

Жильцов сгоревшего дома в Красноярске расселили в резервное жилье

05:41 22.02.2020
392
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 22 фев - РИА Новости. Мэрия Красноярска предоставила резервное жилье жителям сгоревшего многоквартирного дома в Ленинском районе, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
Ранее в МЧС сообщили, что пожар в двухэтажном, 32-квартирном жилом доме произошел ночью. Дом одноподъездный, коридорного типа. При пожаре, площадь которого составила 300 кв м, пострадали пять человек, были эвакуированы 32 человека из них 7 детей. Погибших нет.
"Жителям пострадавших квартир выделены места для проживания в общежитии из маневренного фонда Красноярска. Предварительная причина пожара уточняется", - сказала представитель главка.
К тушению пожара привлекалось 47 человек и 17 единиц техники. Ликвидация пока не объявлялась.
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Вчера, 05:04
В Красноярске пять человек пострадали при пожаре в жилом доме
001000
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КрасноярскПроисшествия
Рекомендуем
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В Красноярске пять человек пострадали при пожаре в жилом доме
Автомобиль скорой помощи
В Новосибирской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад
Премьер Малайзии получил право решить, когда покинуть пост
Москва-сити
Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
Кибербезопасность
Посольство ответило на обвинения США в адрес РФ в кибератаках в Грузии
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В Красноярске умер один из пострадавших при пожаре в жилом доме
Телеведущий Дмитрий Дибров
Малышева рассказала о клятве, данной Дибровым
Город Алеппо в Сирии
В Алеппо начали восстанавливать освобожденные от боевиков районы
Вид Земли с МКС
Источник рассказал о запуске спутника для мониторинга климата Арктики
Сергей Шнуров
Шнуров прокомментировал планы Валерии создать новую партию
Медучреждение
Под Киевом разгорелся скандал из-за отказа врача говорить по-украински
Автомобиль украинской полиции
Смерть мужчины в доме экс-главы МИД Украины расследуют как убийство
Американский кинорежиссер Мартин Скорсезе и южнокорейский кинорежиссер и сценарист Пон Чжун Хо
Мартин Скорсезе направил трогательное письмо режиссеру "Паразитов"
Демонстрант бросает камень в сторону полицейского фургона во время акции протеста против прибытия самолета с эвакуированными из Китая в село Новые Санжары Полтавской области
Китайские читатели оценили "прием" эвакуированных украинцев на родине
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner после приземления на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. 22 декабря 2019
Boeing рассказала о покупке в России детали для корабля Starliner
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:59Советник Трампа прокомментировал данные о "российском вмешательстве"
01:48В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек
01:43Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с Чикатило
01:26В МИД рассказали об использовании рядом стран темы сирийских беженцев
01:12Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь
01:07В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек
00:56Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю
00:56Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
00:52Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
00:39ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
00:28Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу
00:21Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"
00:13Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
00:10В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии
23:30В Южной Осетии ветераны получат выплаты к 75-летию Победы
23:09В Мексике пропала пятнадцатилетняя россиянка
23:06Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
23:05В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
22:21Эрдоган заявил о гибели турецких военных в Ливии
22:15Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина
Лента новостейМолния