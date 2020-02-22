Жильцов сгоревшего дома в Красноярске расселили в резервное жилье

КРАСНОЯРСК, 22 фев - РИА Новости. Мэрия Красноярска предоставила резервное жилье жителям сгоревшего многоквартирного дома в Ленинском районе, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
Ранее в МЧС сообщили, что пожар в двухэтажном, 32-квартирном жилом доме произошел ночью. Дом одноподъездный, коридорного типа. При пожаре, площадь которого составила 300 кв м, пострадали пять человек, были эвакуированы 32 человека из них 7 детей. Погибших нет.
"Жителям пострадавших квартир выделены места для проживания в общежитии из маневренного фонда Красноярска. Предварительная причина пожара уточняется", - сказала представитель главка.
К тушению пожара привлекалось 47 человек и 17 единиц техники. Ликвидация пока не объявлялась.