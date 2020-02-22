Жильцов сгоревшего дома в Красноярске расселили в резервное жилье

Ранее в МЧС сообщили, что пожар в двухэтажном, 32-квартирном жилом доме произошел ночью. Дом одноподъездный, коридорного типа. При пожаре, площадь которого составила 300 кв м, пострадали пять человек, были эвакуированы 32 человека из них 7 детей. Погибших нет.