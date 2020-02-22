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Лишь 13 из 75 сбежавших заключенных в Парагвае снова задержали
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РИА Новости

Лишь 13 из 75 сбежавших заключенных в Парагвае снова задержали

05:16 22.02.2020 (обновлено: 14:04 22.02.2020)
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкПарагвай
Парагвай
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Парагвай. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 фев — РИА Новости. Тринадцать из 75 заключенных, сбежавших в середине января из тюрьмы Парагвая, были снова взяты под стражу, сообщает телеканал ABC со ссылкой на генпрокурора страны Сандру Киньонес.
Семьдесят пять заключенных, которые входят в крупную бразильскую криминальную группировку PCC, сбежали 19 января из тюрьмы, прорыв тоннель. Побег удался благодаря подкупу и коррупции.
В настоящее время идет расследование в отношении 32 полицейских, работников тюрьмы и службы безопасности, которые могли быть причастны к делу о побеге. Оно должно закончиться к июлю.
Прокуратура опровергла ранее озвученные предположения о том, что ряд заключенных мог выйти через парадную дверь тюрьмы.
По данным ведомства, туннель заключенные построили за семь дней, а сбежали с помощью него за три часа.
Полицейский в Рио-де-Жанейро
20 января, 19:39
В Бразилии более 25 заключенных сбежали из тюрьмы
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