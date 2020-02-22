В Алеппо начали восстанавливать освобожденные от боевиков районы

АЛЕППО, 22 фев - РИА Новости. В сирийском В сирийском Алеппо началось восстановление окраинных районов, пострадавших в ходе противостояния с боевиками, передает корреспондент РИА Новости.

Первая бригада коммунальщиков вышла на улицы поселка Захра, и впервые за восемь лет, что в районе хозяйничали террористы, ведутся работы по благоустройству. Только сейчас, когда боевиков выгнали, мятежный поселок начинает преображаться на глазах.

Тут же и виц-мэр Алеппо Ахмад Кадур - он приезжает в этот район почти каждый день. "В целом восстановление идет быстро, и уже скоро я приглашу вас на кофе в свой кабинет в этом районе", - пообещал он журналистам.

Экскаваторы сносят баррикады из покрышек, бочек и грунта, бульдозеры расчищают дорогу. Теперь одна из самых опасных трасс в пригороде Алеппо - в поселок Захра - свободна для проезда.

Целых домов в этой части Захры мало. По этим улицам проходила передовая. Некогда элитное и дорогое жилье превратилось в огневые рубежи.

Один из местных жителей - адвокат Ферас Хауи. "Алеппо - это цветок среди всех городов Сирии, а наш район - был жемчужиной этого цветка! Что они наделали, только посмотрите! У меня просто нет слов! Не один год мы жили в страхе. Спасибо армии. Теперь хотя бы наши дети будут жить спокойно", - говорит он.

Спокойно, не боясь угодить под огонь боевиков, сегодня работают и телефонисты. Они восстанавливают поврежденные линии.

"По этой дороге долго стрелял снайпер, мы не могли подобраться к нашим распределительным шкафам - это было бы самоубийство. Поэтому мы не могли приступить к ремонту, повреждений много. Но мы теперь все сделаем так, как было до войны - даже лучше", - пообещал техник телефонной компании Махер Хаджомар.

Вскоре в районе установят вышки сотовой связи, проведут интернет. Самым долгим, тяжелым и трудным этапом, говорят представители местных властей, будет восстановление жилого фонда.

"Больше половины зданий надо будет строить заново и вместе с этим восстанавливать полностью сопутствующую инфраструктуру, то есть детсады, школы", - говорит инженер Джамалуддин Джамих, участвующий в ремонте.

Теперь, когда сирийская армия отбросила террористов от Захры километров на 20, поселок перестал быть фронтовым, а на улицах, если и слышен грохот и шум тяжелой техники, то уже не военной, а строительной.