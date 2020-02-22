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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-22T05:07+0300
https://ria.ru/20200222/1565087323.html
В Алеппо начали восстанавливать освобожденные от боевиков районы
https://cdn21.img.ria.ru/images/153080/12/1530801231_0:206:2910:1843_1036x0_80_0_0_34b559570d42f636e43e81a293be0067.jpg
РИА Новости

В Алеппо начали восстанавливать освобожденные от боевиков районы

05:07 22.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкГород Алеппо в Сирии
Город Алеппо в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Город Алеппо в Сирии. Архивное фото
АЛЕППО, 22 фев - РИА Новости. В сирийском Алеппо началось восстановление окраинных районов, пострадавших в ходе противостояния с боевиками, передает корреспондент РИА Новости.
Первая бригада коммунальщиков вышла на улицы поселка Захра, и впервые за восемь лет, что в районе хозяйничали террористы, ведутся работы по благоустройству. Только сейчас, когда боевиков выгнали, мятежный поселок начинает преображаться на глазах.
Тут же и виц-мэр Алеппо Ахмад Кадур - он приезжает в этот район почти каждый день. "В целом восстановление идет быстро, и уже скоро я приглашу вас на кофе в свой кабинет в этом районе", - пообещал он журналистам.
Экскаваторы сносят баррикады из покрышек, бочек и грунта, бульдозеры расчищают дорогу. Теперь одна из самых опасных трасс в пригороде Алеппо - в поселок Захра - свободна для проезда.
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Целых домов в этой части Захры мало. По этим улицам проходила передовая. Некогда элитное и дорогое жилье превратилось в огневые рубежи.
Один из местных жителей - адвокат Ферас Хауи. "Алеппо - это цветок среди всех городов Сирии, а наш район - был жемчужиной этого цветка! Что они наделали, только посмотрите! У меня просто нет слов! Не один год мы жили в страхе. Спасибо армии. Теперь хотя бы наши дети будут жить спокойно", - говорит он.
Спокойно, не боясь угодить под огонь боевиков, сегодня работают и телефонисты. Они восстанавливают поврежденные линии.
"По этой дороге долго стрелял снайпер, мы не могли подобраться к нашим распределительным шкафам - это было бы самоубийство. Поэтому мы не могли приступить к ремонту, повреждений много. Но мы теперь все сделаем так, как было до войны - даже лучше", - пообещал техник телефонной компании Махер Хаджомар.
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Вскоре в районе установят вышки сотовой связи, проведут интернет. Самым долгим, тяжелым и трудным этапом, говорят представители местных властей, будет восстановление жилого фонда.
"Больше половины зданий надо будет строить заново и вместе с этим восстанавливать полностью сопутствующую инфраструктуру, то есть детсады, школы", - говорит инженер Джамалуддин Джамих, участвующий в ремонте.
Теперь, когда сирийская армия отбросила террористов от Захры километров на 20, поселок перестал быть фронтовым, а на улицах, если и слышен грохот и шум тяжелой техники, то уже не военной, а строительной.
И все же в остальных районах вокруг Идлибской зоны деэскалации ситуация пока не такая благополучная. По сообщению руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирала Олега Журавлёва на брифинге, на территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. За прошедшие сутки зафиксировано 35 обстрелов.
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