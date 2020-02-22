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В Красноярске пять человек пострадали при пожаре в жилом доме
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РИА Новости

В Красноярске пять человек пострадали при пожаре в жилом доме

05:04 22.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате пожара в жилом доме в Красноярске, сообщили РИА Новости в МЧС России.
По данным ведомства, пожар произошел в 2-этажном жилом доме по адресу: ул. Глинки, 7а. К моменту прибытия спасателей, огонь распространился на площади 300 квадратных метров. Пожар локализован в 02.14 (мск).
"Обратилось в медицинское учреждение 5 человек, эвакуировалось 32 человека, из них 7 детей. Предварительная причина пожара уточняется", - говорится в сообщении ведомства.
К тушению пожара привлекалось 47 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России – 30 человек и 11 единицы техники.
Сотрудник пожарной охраны
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КрасноярскПроисшествия
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