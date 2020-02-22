В Красноярске пять человек пострадали при пожаре в жилом доме

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате пожара в жилом доме в Пять человек пострадали в результате пожара в жилом доме в Красноярске , сообщили РИА Новости в МЧС России.

По данным ведомства, пожар произошел в 2-этажном жилом доме по адресу: ул. Глинки, 7а. К моменту прибытия спасателей, огонь распространился на площади 300 квадратных метров. Пожар локализован в 02.14 (мск).

"Обратилось в медицинское учреждение 5 человек, эвакуировалось 32 человека, из них 7 детей. Предварительная причина пожара уточняется", - говорится в сообщении ведомства.