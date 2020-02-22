В Новосибирской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

"В 21.00 (17.00 мск) 21 февраля водитель автомобиля Opel Astra 1993 года рождения двигался по автодороге Р-254 "Иртыш" со стороны Барабинского района в сторону Новосибирска и на 1205 километре выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF", - говорится в сообщении.