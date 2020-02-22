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В Новосибирской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
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РИА Новости

В Новосибирской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

05:02 22.02.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 22 фев - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в дорожно-транспортном происшествии в Убинском районе Новосибирской области, где легковой Opel Astra выехал на встречную полосу и врезался в грузовик DAF, сообщает ГУМВД по региону.
"В 21.00 (17.00 мск) 21 февраля водитель автомобиля Opel Astra 1993 года рождения двигался по автодороге Р-254 "Иртыш" со стороны Барабинского района в сторону Новосибирска и на 1205 километре выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF", - говорится в сообщении.
В результате ДТП, на месте погибли водитель и двое несовершеннолетних пассажиров Opel Astra, а еще одна женщина из легковушки скончалась в больнице, сообщили в главке МВД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Скорая помощь
21 февраля, 18:05
На северо-востоке Москвы пожилая женщина пострадала в ДТП
0231022
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Новосибирская областьПроисшествия
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