Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-22T04:55+0300
https://ria.ru/20200222/1565087192.html
Профсоюз Petrobras согласился прекратить забастовку в Бразилии
https://cdn25.img.ria.ru/images/149680/78/1496807854_0:119:3219:1930_1036x0_80_0_0_dabf06a734cdf85ba45d55db751d5890.jpg
РИА Новости

Профсоюз Petrobras согласился прекратить забастовку в Бразилии

04:55 22.02.2020
154
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВывеска на офисе компании Петробрас
Вывеска на офисе компании Петробрас
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вывеска на офисе компании Петробрас. Архивное фото
МЕХИКО, 22 фев - РИА Новости. Судья Высшего трудового суда Бразилии Ивеш Гандра сообщил в пятницу о достижении соглашения между руководством нефтяной корпорации Petrobras и профсоюзом нефтяников и прекращении 20-дневной забастовки.
"Соглашение направлено на прекращение забастовки, причин для нее больше нет", - сообщил Гандра по результатам двухдневных переговоров между сторонами трудового конфликта, в которых он выступал посредником, слова юриста приводит издание Estadao.
По словам судьи, ключевые вопросы - график рабочих смен и штрафы сотрудникам - были разрешены, и Petrobras вернется к согласованному графику в течение 25 дней.
В отношении завода по производству удобрений, закрытие которого корпорацией повлекло увольнение почти тысячи человек и вызвало национальный протест, будет организован отдельный переговорный процесс при посредничестве суда, который начнется 27 февраля.
Вид на город со смотровой площадки на горе Сахарная голова в Рио-де-Жанейро
19 февраля, 04:04
Бразильский суд приостановил увольнения сотрудников Petrobras
000010
Обсудить 0
PetrobrasБразилияВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад
Премьер Малайзии получил право решить, когда покинуть пост
Президент США Дональд Трамп
СМИ: Белый дом попросил составить списки противников Трампа
Парагвай
Лишь 13 из 75 сбежавших заключенных в Парагвае снова задержали
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В Красноярске пять человек пострадали при пожаре в жилом доме
Город Алеппо в Сирии
В Алеппо начали восстанавливать освобожденные от боевиков районы
Мексиканская полиция
СМИ: двое заключенных погибли, 25 ранены в драке в мексиканской тюрьме
Автомобиль скорой помощи
В Новосибирской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Американский кинорежиссер Мартин Скорсезе и южнокорейский кинорежиссер и сценарист Пон Чжун Хо
Мартин Скорсезе направил трогательное письмо режиссеру "Паразитов"
Мужчина работает за ноутбуком
Процесс установки Windows 10 усложнился
Медучреждение
Под Киевом разгорелся скандал из-за отказа врача говорить по-украински
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
С обвинявших Блумберга в сексизме женщин снимут обязательство молчать
Демонстрант бросает камень в сторону полицейского фургона во время акции протеста против прибытия самолета с эвакуированными из Китая в село Новые Санжары Полтавской области
Китайские читатели оценили "прием" эвакуированных украинцев на родине
Председатель КНР Си Цзиньпин
Си Цзиньпин поблагодарил Гейтса за поддержку в борьбе с коронавирусом
Вид Земли с МКС
Источник рассказал о запуске спутника для мониторинга климата Арктики
Коробки с подарками. Архивное фото
Коллекторы рассказали, как накопить на подарки без кредитов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:59Советник Трампа прокомментировал данные о "российском вмешательстве"
01:48В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек
01:43Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с Чикатило
01:26В МИД рассказали об использовании рядом стран темы сирийских беженцев
01:12Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь
01:07В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек
00:56Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю
00:56Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
00:52Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
00:39ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
00:28Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу
00:21Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"
00:13Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
00:10В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии
23:30В Южной Осетии ветераны получат выплаты к 75-летию Победы
23:09В Мексике пропала пятнадцатилетняя россиянка
23:06Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
23:05В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
22:21Эрдоган заявил о гибели турецких военных в Ливии
22:15Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина
Лента новостейМолния