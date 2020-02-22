Профсоюз Petrobras согласился прекратить забастовку в Бразилии

"Соглашение направлено на прекращение забастовки, причин для нее больше нет", - сообщил Гандра по результатам двухдневных переговоров между сторонами трудового конфликта, в которых он выступал посредником, слова юриста приводит издание Estadao.
По словам судьи, ключевые вопросы - график рабочих смен и штрафы сотрудникам - были разрешены, и Petrobras вернется к согласованному графику в течение 25 дней.
В отношении завода по производству удобрений, закрытие которого корпорацией повлекло увольнение почти тысячи человек и вызвало национальный протест, будет организован отдельный переговорный процесс при посредничестве суда, который начнется 27 февраля.
19 февраля, 04:04Бразильский суд приостановил увольнения сотрудников Petrobras