Профсоюз Petrobras согласился прекратить забастовку в Бразилии

По словам судьи, ключевые вопросы - график рабочих смен и штрафы сотрудникам - были разрешены, и Petrobras вернется к согласованному графику в течение 25 дней.

В отношении завода по производству удобрений, закрытие которого корпорацией повлекло увольнение почти тысячи человек и вызвало национальный протест, будет организован отдельный переговорный процесс при посредничестве суда, который начнется 27 февраля.