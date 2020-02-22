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2020-02-22T08:42+0300
https://ria.ru/20200222/1565087149.html
Процесс установки Windows 10 усложнился
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РИА Новости

Процесс установки Windows 10 усложнился

04:45 22.02.2020 (обновлено: 08:42 22.02.2020)
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© Depositphotos / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком
© Depositphotos / stockasso
Мужчина работает за ноутбуком . Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Корпорация Microsoft запретила использовать локальную учетную запись при установке Windows 10, что, в свою очередь, усложняет для конечных пользователей процесс инсталляции операционной системы. Об этом сообщает профильный немецкий сайт DrWindows.
Глобальная учетная запись может служить для синхронизации аккаунтов Microsoft на новом компьютере, но теперь, устанавливая продукт, придется вводить вспомогательную информацию. Редакция DrWindows отмечает, что глобальная учетная запись обязательна только при инсталляции системы, после завершения процесса от нее можно избавиться.
Согласно отзывам пользователей, новые правила установки системы действуют глобально. Теперь единственным способом миновать процедуру ввода данных учетной записи Microsoft является установка Windows с отсутствующим подключением к Сети.
Мужчина работает на ноутбуке
4 февраля, 17:42
Обновление Windows 10 вызвало "синий экран смерти"
Ранее Microsoft отозвала обновление Windows 10, которое вызывает сбой в работе системы.
Обновление под номером KB4524244, вышедшее 11 февраля, вызвало на устройствах различные баги — от замедления работы компьютеров до произвольной отмены изменений в настройках.
Компания признала критические проблемы c обновлением и опубликовала инструкцию, как его удалить.
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WindowsВесь мирMicrosoft CorporationТехнологии
Популярные комментарии
Раньше я управлял компьютером, а сейчас Каспер с Виндой управляют моим компом.
22 февраля, 05:29
ЛКЛысый Кучерявый
2390403
А у нас обещали что то своё придумать. Ан нет, не получается. Будем зависимы от Майкрософт.
22 февраля, 08:04
Вячеслав Гаджиев
1120204
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