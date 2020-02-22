Процесс установки Windows 10 усложнился

Глобальная учетная запись может служить для синхронизации аккаунтов Microsoft на новом компьютере, но теперь, устанавливая продукт, придется вводить вспомогательную информацию. Редакция DrWindows отмечает, что глобальная учетная запись обязательна только при инсталляции системы, после завершения процесса от нее можно избавиться.