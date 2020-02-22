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Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло почти вдвое
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло почти вдвое

04:24 22.02.2020 (обновлено: 04:45 22.02.2020)
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© AP Photo / Ahn Young-joonСотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
СЕУЛ, 22 фев – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 142 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, общее число зараженных в стране выросло до 346, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Еще три дня назад заболевших в Южной Корее было 50.
По данным KCDC, 103 из числа новых случаев обнаружены в провинции Кёнсан-Пукто, еще 28 зараженных в Тэгу, остальные 11 из разных районов по всей стране.
Большинство новых зараженных, 92 случая, обнаружены в больнице округа Тэнам в городе Чхондо недалеко от Тэгу. Именно там были госпитализированы уже два скончавшихся пациента с коронавирусом. Как заявили в органах здравоохранения, неизвестно, на сколько процентов коронавирус ответственен за смерть двух жертв, хотя сыграл определенную роль. Скончавшиеся много лет страдали от хронического заболевания дыхательных органов.
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При этом путь заражения 38 человек из общего числа новых пациентов связаны с церковью религиозного движения "Синчхончжи" в Тэгу.
Ранее сообщалось, что 61-летняя южнокореянка, которая стала 31-м подтвержденным зараженным в стране, отказалась в свое время пройти тест на коронавирус, так как никогда не ездила в Китай. Уже будучи больной, она посетила приход Церкви Иисуса культа Синчхончжи в Тэгу, невольно распространив вирус среди прихожан. Местные власти проверяют на наличие симптомов около 4,5 тысячи верующих в регионе.
Как предполагало агентство Рёнхап, город Чхондо может оказаться эпицентром вспышки вируса в Тэгу. Именно в больнице округа Тэнам в Чхондо с 31 января по 2 февраля прошли похороны старшего брата лидера секты Синчхончжи Ли Ман Хи, на которое пришло большое количество его последователей. Не исключено, что 31-я зараженная и сама подхватила вирус от кого-то из членов секты, так как она не бывала в Китае и не пересекалась с другими подтвержденными зараженными, но 1 февраля посетила Чхондо. Представители Синчхончжи однако заявили, что женщина не посещала похороны или больницу округа Тэнам.
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Глава центрального штаба по борьбе с эпидемией Чон Ын Гён заявила в пятницу на брифинге, что карантинные службы расследуют, был ли в церкви Синчхончжи в Тэгу обмен людьми с зарубежными филиалами, особенно в китайской провинции Хубэй, где зародился вирус. По сообщениям местных СМИ, в прошлом году Синчхончжи основало приход в Ухане.
Религиозное течение Синчхончжи, название которого переводится буквально как "Новые небо и земля", было основано в 1984 году пастором Ли Ман Хи. Последователи секты верят, что ее основатель является воплощением Второго пришествия Иисуса Христа на Землю. Количество членов культа насчитывает около 200 тысяч человек по всему миру.
Правительство ранее решило обозначить Тэгу и провинцию Кёнсан-Пукто районами особого эпидемиологического контроля. Из-за роста количества людей, которых нужно проверить на наличие вируса, власти увеличат число способных на это лабораторий с 77 до 100.
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